Una giornata speciale in cui non è mancata la commozione. Questa mattina i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Carpineto Sinello hanno vissuto la Festa dell'Albero, una delle più antiche celebrazioni in ambito forestale, in cui ogni anno vengono piantati nei giardini delle scuole piante ed alberi. I bambini si sono preparati nelle scorse settimane a questo appuntamento dedicato all'educazione ambientale ma soprattutto al ricordo di un loro concittadino e amico, Iacopo Mastronardi, scomparso lo scorso settembre a soli 11 anni. A lui è stata dedicata tutta la giornata, iniziata con l'incontro con i rappresentanti della stazione di Gissi del Corpo Forestale dello Stato. Poi, nel giardino della scuola, preceduti da canti e poesie, i bambini più grandi, insieme alla responsabile del plesso Angiolina D'Addario, hanno piantato un carpino, albero da cui prende il nome il comune di Carpineto Sinello. Sono stati i genitori di Iacopo, papà Italo e mamma Fioralba, a mettere sull'albero il cartello con il nome del loro figlio che non c'è più. Il "carpino Iacopo" sarà curato dai bambini e dal personale della scuola per mantenere viva per sempre la sua memoria. Alla cerimonia hanno partecipato anche la dirigente dell'omnicomprensivo di Gissi, Aida Marrone, i rappresentanti dell'amministraizione comunale, il parroco don Raj, tanti genitori dei bambini e anche molti cittadini. Al termine della giornata mamma Rosalba, ancora molto commossa, ha voluto ringraziare la scuola, l'aministrazione comunale e tutti i bambini che hanno voluto ricordare il suo Iacopo con questa giornata speciale.

Nel servizio video le immagini della manifestazione e le interviste al consigliere Bologna, al vicesindaco Zocaro e alla dirigente Marrone.