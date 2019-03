Presso il Centro di Psicologia e Sessuologia clinica a Vasto, presente sul territorio già dall’aprile del 2011, sono stati attivati due nuovi servizi: uno dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento e uno rivolto a tutte quelle persone che soffrono di un disturbo del comportamento alimentare.

Il primo si propone di fornire in tempi brevi una certificazione diagnostica per bambini e ragazzi che presentano difficoltà più o meno specifiche nell’apprendimento della lettura, della scrittura e delle abilità di calcolo finalizzata ad una tempestiva presa in carico non solo del bambino ma anche della sua famiglia. Il secondo, invece, offre interventi di diagnosi, trattamento psicoterapico e motorio personalizzato e di psicoeducazione alimentare per tutte quelle persone, a prescindere dalla fascia di età, che manifestano specifiche difficoltà nel rapporto con il cibo e con il proprio corpo.

Il Centro, oltre a voler essere un punto di riferimento per la diagnosi, la consulenza, l’abilitazione e la riabilitazione dei disturbi clinici (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi della sfera sessuale, disturbi di personalità, disturbi psicosomatici, dipendenze e nuove dipendenze, disturbi del sonno, disturbi del comportamento in età evolutiva), vuole poter offrire uno spazio di aiuto e di supporto mediante queste due nuove specifiche aree di intervento destinando, in un unico luogo, servizi in grado sia di soddisfare le necessità relative alla richiesta di ben-essere psicologico, sia consulenza e supporto per problematiche relative a tutte le fasce di età grazie all’intervento di professionisti del settore con esperienza clinica ed accademica.

E’ possibile accedere ai servizi del Centro o avere maggiori informazioni attraverso l’indirizzo internet www.centropsicologiavasto.com e i numeri telefonici 338-9954191 e 347-0161901.