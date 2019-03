Ci sarà tempo fino al 22 novembre per iscriversi al corso di Introduzione alla lingua e cultura cinese che si svolgerà presso il centro di aggregazione giovanile "Enrico Berlinguer" a cura dell'Officina dei sogni nell'ambito del Progetto Giovani.

Il corso è destinato a tutti coloro che hanno interesse nel conoscere una cultura e una lingua così diverse e allo stesso tempo non più così lontane dalla nostra e, a chi in futuro, vorrà intraprendere un percorso di studi più approfondito della lingua cinese. Si tratta, come specificato nel titolo, di un introduzione, ovvero un approccio iniziale soprattutto alla fonetica, sintassi e alla morfologia del cinese moderno, pertanto non si otterranno conoscenze approfondite ma solo di base della lingua. Ciò non toglie che a fine corso i frequentanti sapranno intavolare un semplice dialogo di presentazione ed avranno conoscenze più ampie riguardo il funzionamento della lingua e la cultura del popolo cinese.

Il corso avrà inizio Lunedì 24 Novembre, avrà cadenza due volte a settimana , per due ore a lezione, per un totale di 20 ore. Sarà gratuito e limitato ad un massimo di 20 alunni, di età compresa dai 15 ai 35 anni. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per iscrizioni: fabioneri@email.it