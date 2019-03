Ancora una volta è stata l’aula consiliare del Comune di San Salvo a ospitare la presentazione di una società sportiva. E’ stato il turno della scuola di pallavolo Bts San Salvo del presidente Michelino Natale e delle attività della TCM Group Bts San Salvo e di tutti i gruppi agonistici sia maschili e sia femminili, dall’Under 12 fino alla prima squadra che disputa il campionato di serie D.

"Sono contenta di ricevervi così numerosi nell’aula consiliare – ha detto nel suo saluto il sindaco Tiziana Magnacca – perché portate alto il nome di San Salvo attraverso la pallavolo per una realtà fatta di gente che ama lo sport facendolo con impegno e grande passione. Siete ospitati nella sede istituzionale più importante della Città, è un modo per nobilitare l’impegno che fate con sacrificio e anche con ottimi risultati. E’ il vostro contributo per la nostra Città ritagliando del tempo alle vostre attività scolastiche o lavorative".

Il sindaco plaude alla Bts San Salvo che è stata capace di raggiungere numeri importanti con oltre 130 iscritti che disputano undici campionati. "La vostra società sportiva è stato in grado di costruire uno spirito di squadra così come stiamo cercando come amministratori comunali di costruire con i nostri concittadini".

L’assessore allo Sport, Angiolino Chiacchia, nell’evidenziare l’impegno che svolge la Bts per la crescita dei giovani a San Salvo si è complimentato con la dirigenza per il lavoro svolto. E’ stato ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere più fruibile le diverse strutture sportive cittadine per garantire le attività a tutte le società e associazioni presenti a San Salvo.

Nel suo intervento Michelino Natale ha evidenziato come la Bts San Salvo sia nata sette anni fa con una decina di ragazzi, in poco tempo ha impiantato un settore giovanile capace di competere ad alto livello in Abruzzo.

L’intervento in sintesi del presidente Michelino Natale.

Le origini: si è partiti con una decina di ragazzi, ma con tanta passione e un grande lavoro di reclutamento nelle scuole, con i corsi gratuiti riservati alle scuole elementari, e ai tornei e ai progetti di collaborazione con le medie, sempre a costo zero per le scuole, dando vita a un settore giovanile di qualità, che compete ogni anno per la conquista dei vari titoli giovanili, regionali e provinciali.

Le forze della Bts. Tutto il lavoro svolto finora è stato possibile solo grazie all’impegno e soprattutto alla passione di gente come Maurizio Placidi, Antonio Basilico per citarne alcuni, che hanno sempre sostenuto e hanno sposato il progetto della BTS. Menzione particolare per il giovanissimo Simone Valentini, cresciuto con noi come atleta, appena diciannovenne è un pilastro della società, per il suo apporto sia come dirigente che come allenatore.

Sponsor. Aiuto fondamentale sono gli sponsor che da sempre sostengono e permettono di svolgere i vari campionati. Ci sono spese da sostenere non da poco, in primis l’affitto della palestra, il custode, le onerose tasse gara versate alla Fipav Chieti considerando gli 11 campionati che vengono svolti. Senza il loro apporto fondamentale non ci sarebbe la Bts San Salvo pertanto un grazie particolare alla Tcm Group, Bcc, Tuttogusto, Cimid, Gloser, Metanauto, Ottica Desiato e tutti coloro che danno una mano.

Risultati conseguiti. In questi anni molti i risultati di prestigio ottenuti. Tra gli si ricordano la conquista del titolo regionale under 13 nella categoria 3x3 maschile, che ha permesso alla Bts di arrivare alle finali Nazionali ad Assisi nel 2012-13, I secondi posti dell’anno scorso, 2013-14, con u13, e u15, il terzo posto con l’u14, e la bellissima vittoria del campionato di prima divisione femminile. Proprio le ragazze, sono la prossima sfida. Si spera ottenere risultati brillanti anche con loro. Il gruppo delle 99-00 è il primo che si è formato, a loro seguono il gruppo delle 01-02, in due anni sono stati raddoppiato i numeri raccogliendo grandi soddisfazioni. Grande orgoglio per la convocazione di Berardi in Nazionale Juniores. Orgoglio per la società, la famiglia, la dirigenza, gli allenatori e i compagni.

Prima squadra. Una bella partenza per la Bts nel campionato di Serie D. I ragazzi, sotto la guida dell’allenatore Pascal Di Cesare, sono partiti alla grande, con 3 vittorie su altrettante gare, preannunciandosi come una delle protagoniste. In prima squadra, oltre ad atleti esperti e di valore, frutto del vivaio Bts, i giovani under 17-15, che man mano devono farsi largo in prima squadra. I giovani sono il fiore all’occhiello della Bts San Salvo, e tutti gli sforzi vanno profusi per la loro crescita. Riempie di orgoglio il ritorno di Andrea Colamarino, classe ’94, l’anno scorso in forza al Pescara 3 in B2, dove ha disputato un ottimo campionato, nonostante le molte offerte ricevute, ha deciso di sposare il progetto della Bts, decidendo di tornare con la società che l’ha cresciuto e l’ha lanciato come atleta di livello.

Sociale. Non di solo agonismo si parla, la Bts è attenta anche dal punto di vista sociale. Non si pretende che tutti i nostri ragazzi possano diventare dei fuoriclasse, ma si cerca di far si che chi è con la Bts vi rimanga, se non come giocatore, come dirigente, o come allenatore. Dare ai ragazzi un motivo, una passione per toglierli dalla strada. Altro motivo di orgoglio l’esperienza col Centro Diurno disabili, e da quest’anno anche con un gruppo di ragazzi autistici con il quale si è intrapreso un programma per partecipare agli Special Olimpics.