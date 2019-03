"Centrosinistra e centrodestra, lo ripetiamo da anni, sono parole defunte a livello nazionale, figuriamoci nelle realtà locali dove è necessario imporre un progetto di città puntando sulle donne e sugli uomini, su energie nuove ed esperienze di qualità, non sulle tessere. Progetto di città non generico, ma di radicale cambiamento, progetto di rinascita e di rilancio". Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete, consiglieri comunali indipendenti d'opposizione, apre alla proposta avanzata da Fo&Pa, scuola di formazione politica che a Vasto chiama a raccolta tutti coloro che non si riconoscono nell'attuale maggioranza di centrosinistra e invita soggetti politici, associazioni e cittadini a partecipare alla stesura di un programma unitario in vista delle elezioni 2016.

"Chi ha tentato di amministrare Vasto senza riuscirci, anzi decretandone la decadenza - commentano D'Alessandro e Del Prete- teme un solo avversario: l’unità dell’altra parte. L’unità è l’unico veleno in grado di sconfiggere e mettere a riposo una compagine che non è mai stata maggioranza in città, ma che ha sempre saputo approfittare delle divisioni dell’altra parte. Se l’altra parte trova la condivisione puntando su una personalità politica riconosciuta, non c’è partita. Ben vengano, dunque, tavoli e incontri, ben venga la ricerca dell’unità.

Noi non siamo né favorevoli né contrari alle primarie. Le primarie non sono un dogma. Sono uno strumento utile, necessario, decisivo per fare sintesi e trovare la soluzione quando sintesi e soluzione non si trovano. Se c’è un nome condiviso, bene; se non c’è, primarie".