Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Pro Vasto Femminile e Intrepida Ortona, valevole per la terza giornata del campionato di serie C. Le ragazze allenate da Di Martino, contro la formazione ortonese che si presentava forte delle due vitttorie ottenute nelle prime due giornate, non riescono ad andare oltre l'1-1 nella sfida giocata sul campo Ezio Pepe di Vasto. Alla rete di Delia Di Francesco risponde Luciana Di Meo. Qualche protesta da parte della squadra biancorossa per un presunto fuorigioco sul gol ortonese. Per la Pro Vasto, dopo la valanga di gol all'esordio contro l'Olimpia Pescara e la netta vittoria della scorsa settimana a Chieti (che però non porta punti in classifica) è il terzo risultato utile consecutivo di questo avvio di stagione.

Domenica prossima Tumini e compagne saranno in trasferta nelle Marche, per affrontare il Porto Sant'Elpidio.

La 3ª giornata

Castelnuovo Vomano - Olimpia 10-0

Femminile Pescara - Real Bellante 1-0

Lanciano Femm. - Femm. Chieti 5-1

Pizzoli - Porto S.Elpidio 1-2

Pro Vasto femm. - Intrepida Ortona 1-1

Riposa: Aquilana



Classifica: 9 Castelnuovo Vomano; 7 Intrepida Ortona; 6 Femminile Pescara; 4 Pro Vasto; 3 Real Bellante, Lanciano femm., Porto S.Elpidio; 0 Olimpia, Pizzoli, Aquilana, Chieti.