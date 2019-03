Nell’ottava giornata del campionato Juniores d’Elite si fermano Vastese e Vasto Marina, rispettivamente in trasferta contro Renato Curi Angolana e in casa contro l’Acqua&Sapone. Vince il Cupello secondo contro Il Delfino Flacco Porto, successo anche per il San Salvo che supera il Francavilla e si avvicina alle parti alte della classifica.

Vasto Marina-Acqua&Sapone 0-1. Al San Tommaso di Vasto Marina va in scena la replica della sfida di domenica in Eccellenza tra le prime squadre. Sulle due panchina Massimo Baiocco e Giuseppe Naccarella, amici e compagni di squadra per anni nella Vastese, oggi rivali.

I padroni di casa devono fare a meno di Canosa, D’Alessandro e Di Biase squalificati oltre a Donato Forte e Monachetti infortunati che fremono per rientrare. In panchina c’è l’ultimo arrivato Tracchia, ex Bacigalupo. L'Acqua&Sapone è penultima in classifica.

Nel primo tempo succede poco, i vastesi hanno un paio di occasioni con D’Ottavio e Persichitti ma non riescono a concretizzarle. Gli ospiti si vedono al 24’ quando sugli sviluppi di un corner impegnano Di Chiacchio che neutralizza prontamente una palla pericolosa.

Nella ripresa al 51’ Marchesani su punizione lascia partire una parabola che Coppa respinge di pugni, ma sulla ribattuta non riesce ad intervenire nessuno. L’Acqua&Sapone risponde al 57’ con un tiro di Maione che finisce sul fondo, al 63’ ci prova Carulli per i locali senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 66’ sul colpo di testa ravvicinato di Guardiani Di Chiacchio è attento e para. All’81’ di nuovo Maione, questa volta in contropiede in velocità si ritrova davanti al portiere avversario e manda fuori. All’88’ arriva l'unica rete della partita, D’Alessandro riceve in area da calcio di punizione, colpisce di testa e insacca il gol della vittoria.

Nel prossimo turno per il Vasto Marina, alla quarta sconfitta stagionale e settimo in classifica, è in programma la trasferta a Miglianico.

Tabellino

Vasto Marina-Acqua&Sapone 0-1 (0-0)

Rete: 88’ D’Alessandro (Acqua&Sapone)

Vasto Marina: Di Chiacchio, Di Battista (55’ Forte G.), Marchesani, Labrozzi, Ratta, Nocciolino, Cozzolino (46’ Carulli), Ciccotosto (91’ Ciccarone), D’Ottavio, Santoro (67’ Fabrizio), Persichitti (61’ Tracchia). Allenatore Massimo Baiocco

Acqua&Sapone: Coppa, Di Vittorio, Fidanza, Di Giacomo G., Micolucci, Alpi, D’Alessandro, Maione, Di Giacomo A., Guardiani, Di Giampaolo. A disposizione Cabras, Mecella, Talanca, Mincone, Gianni, Aquila. Allenatore Giuseppe Naccarella

Arbitro: Gianluca Friotto (Lanciano)

Ammoniti: Nocciolino (Vasto Marina), Di Giacomo A. (Acqua&Sapone)





Renato Curi Angolana-Vastese 3-0. Contro la capolista ancora imbattuta i biancorossi rimediano la terza sconfitta in campionato e restano fermi a 13 punti scendendo in quarta posizione. La squadra di mister Di Martino è andata meglio nella ripresa che nel primo tempo, colpendo anche un palo con Adriani e una traversa con D'Angelo. Nel prossimo turno la Vastese ospiterà Il Delfino Flacco Porto.

Il Delfino Flacco Porto-Cupello 2-3. Con impegno e determinazione un Cupello battagliero ma rimaneggiato vince fuori casa, consolida la seconda posizione e aumenta il distacco sulla terza.

Ad aprire le danze ci pensa il capitano Fizzani, poi l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa che pareggiano. In seguito viene assegnato un altro penalty, Tascione para e la prima frazione di gioco si chiude sull'1-1. Nella ripresa una doppietta di Di Rienzo porta i rossoblu di Panfilo Carlucci sul 1-3 e nell'ultimo secondo di recupero un gol locale fissa il punteggio sul 2-3. Nel finale si infortuna Tascione, al suo posto entra Ottaviano, poi il portiere Capitoli è schierato come terzino, ma alla fine arrivano altri 3 punti.

Il Cupello sembra al momento l'unica formazione in grado di reggere il passo dell'Angolana capolista distante 4 lunghezze. Lunedì prossimo i rossoblu ospiteranno la Spal Lanciano.

San Salvo-Francavilla 1-0. Terzo successo per i biancazzurri di Di Nardo che vincono grazie alla rete di Larivera di testa, terza in campionato, nel finale del primo tempo e agganciano in classifica il Vasto Marina in settima posizione. Lunedì trasferta a Sambuceto contro la Folgore terza in classifica, per allungare la striscia positiva. Questa vittoria porta i giovani biancazzurri a metà classifica.

I risultati della 8° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

D'Annunzio Marina-Sant'Anna 0-1

Il Delfino Flacco Porto-Cupello 2-3

Renato Curi Angolana-Vastese 3-0

River Casale-Folgore Sambuceto 0-1

San Salvo-Francavilla 1-0

Spal Lanciano-Miglianico 0-0

Vasto Marina-Acqua&Sapone 0-1

La classifica

Renato Curi Angolana 22

Cupello 18

Folgore Sambuceto 14

River Casale 13

Vastese 13

Spal Lanciano 11

Vasto Marina 10

San Salvo 10

Francavilla 9

Sant'Anna 9

Acqua&Sapone 9

Miglianico 8

Il Delfino Flacco Porto 7

D'Annunzio Marina 5

Il prossimo turno, lunedì 24 novembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-D'Annunzio Marina

Cupello-Spal Lanciano

Folgore Sambuceto-San Salvo

Francavilla-Renato Curi Angolana

Miglianico-Vasto Marina

Sant'Anna-River Casale

Vastese-Il Delfino Flacco Porto