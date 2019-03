Investe una donna sulle strisce pedonali e non si ferma. L'episodio è accaduto questa sera, attorno alle 20, in corso Garibaldi a Vasto. Una donna di 47 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tra palazzo di città e il parcheggio multipiano, quando è stata toccata da un'auto che procedeva in direzione piazza Rossetti. L'impatto ne ha provocato la caduta a terra. "Ho sentito un forte rumore e sentito le grida delle persone - racconta A.D., impiegato che stava uscendo dall'ufficio a qualche metro di distanza". Lui ed un collega hanno rapidamente capito cosa era accaduto, mentre l'auto, dopo un attimo di stop, è ripartita sgommando. "Abbiamo provato a metterci in mezzo alla strada per intimare al conducente di fermarsi, ma abbiamo rischiato di essere investiti anche noi". I due, però, hanno avuto la lucidità di annotare il numero di targa dell'auto, un'utilitaria di colore rosso.

La donna, dolorante, è stata soccorsa da alcune persone. "Mi sembra si trovassero già con lei - spiega l'impiegato vastese -.Poi è arrivata l'ambulanza e l'ha portata al pronto soccorso". Le sue condizioni sono state giudicate non gravi dopo gli accertamenti. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia, che ha ascoltato dai testimoni il racconto dell'accaduto e ha preso in consegna il numero di targa annotato dai due impiegati, facendo poi partire le ricerche dell'automobilista fuggito che sarà chiamato a rispondere di quanto accaduto.