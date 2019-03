I primi due ospiti dell'ottava puntata de L'edicola del Bar Walter sono stati i rappresentanti del Vasto Rugby, il presidente e allenatore Massimiliano D'Onofrio, vera e propria istituzione di questo sport, che ha rivelato anche una curiosa "chicca" sull'attaccante del Napoli Callejon e il dirigente Mercurio Saraceni. Per tutti coloro che volessero iniziare a praticare questo bellissimo sport con la società vastese i numeri da contattare sono 348.8166698, 348.3939050 oppure recarsi in sede in piazza Santa Chiara 22 a Vasto o al campo sportivo di San Salvo Marina il mercoledì e il venerdì dalle 19.00 in poi.

A seguire è stata la volta di Francesco Mucci, allenatore dell'Incoronata Calcio Vasto che ha voluto fare un particolare ringraziamento.

Poi spazio a Fabrizio Castello, centrocampista argentino della Vastese che ha potuto parlare di calcio argentino con Stefano Troilo e con Lorenzo Ciccotosto, el pibe dei Due Pini, tifoso laziale ma soprattutto grande esperto della materia, sua passione.

Nel finale microfono a Stefano Comparelli della Tennistavolo Vasto.

