Ancora ladri in azione a Vasto Marina. Nuove segnalazioni durante il fine settimana nella zona centrale della località balneare dove, nel rientrare a casa, un residente di via Donizetti ha trovato due ospiti sgraditi. Dalla scorsa primavera, il quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria è stato preso di mira più volte dai malviventi. Gli episodi più eclatanti: una pensionata è stata derubata mentre era in casa da due uomini che le hanno intimato di stare zitta e ferma mentre loro saccheggiavano l'abitazione; un'altra donna ha messo in fuga i ladri che stavano cercando di scardinare una persiana del piano terra. In estate uno scippo era avvenuto in via Zara.

La scorsa settimana diversi cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette che si appostavano dinanzi ad abitazioni ed esercizi commerciali.

La notizia del 10 novembre - "Guardano insistentemente dentro bar e negozi. Si appostano davanti alle case". Si moltiplicano a Vasto Marina le segnalazioni di persone sospette che si aggirano nel centro della località balneare.

Nel weekend, molti residenti ne hanno notato la presenza. Non è la prima volta in cui, nelle ultime settimane, vengono descritti "tre uomini dalla corporatura robusta, capelli biondi o di color castano chiaro, che parlano una lingua straniera, presumibilmente dell'Est. Sabato sera erano in giro lungo viale Dalmazia e nel quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria".