Tornano alla vittoria gli Amici del Basket San Salvo e lo fanno davanti al proprio pubblico contro il Basket Ball Teramo uscito sconfitto 71-68. Una partita piena di emozioni giocata con grinta e senza mai mollare dai bianco blu che finalmente possono gioire e portare a casa due punti importanti. A differenza delle altre partite sin’ora giocate, i sansalvesi partono rincorrendo gli avversari che con tre stranieri nel roster (Beadle, Mazzella e Smikle) e con maggiori centimetri sotto canestro, chiudono il primo quarto in vantaggio 13-19. Per quanto riguarda il secondo quarto, Celenza e compagni si fanno forza e cercano di pareggiare i conti, ma il Teramo si dimostra essere una squadra non solo con i centimetri, ma anche veloce e si va al riposo lungo con i padroni di casa ancora sotto di sei (32-38). Con Pappacena che ha il compito di limitare il playmaker avversario e Di Blasio a cercare di non far sentire troppo la mancanza di Assogna – fuori ancora per infortunio- gli Amici del Basket San Salvo rimangono attaccati alla partita e diminuiscono di un solo punto lo svantaggio (42-47) al termine del terzo periodo. Diversamente dagli esiti delle scorse sfide (come ad esempio con la Magici Chieti e a Sulmona) stavolta Celenza e compagni siglano un parziale positivo proprio sul finale (29-21), grazie alla freddezza e alla lucidità in attacco e al grande sacrificio in difesa, fattori che sono risultati fondamentali per la vittoria finale. A vincere è la squadra allenata da coach Ialacci (71-68), soddisfatta a fine partita della prestazione dei suoi e che già da oggi dovrà iniziare a pensare come cercare di battere la capolista Airino Termoli la prossima settimana in trasferta. Nel match di domenica prossima la compagine sansalvese dovrà i preparare al meglio la partita e magari tentare il colpaccio contro Silvio Marinaro e compagni.

Amici del Basket San Salvo - Basket Ball Teramo 71-68

Parziali: 13-19, 19-19, 10-9, 29-21

Amici Del Basket San Salvo: Borromeo 15, Pappacena 9, Biasone 17, Celenza 19, Pasquini 5, Di Blasio 5, Tenisci , Nanni 1, Koshena S. n.e, Koshena E. n.e. All. Ialacci

Basket Ball Teramo: Beadle 13, Di Francesco 14, Smikle 12, Mazzella 25, Sulpizii 2, Piersanti 2, Fantozzi , Pirani , Zansavio , Scarnecchia . All. Di Francesco