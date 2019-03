Dopo la presentazione ufficiale in Comune di sabato pomeriggio, la Bts Group San Salvo scende in campo contro Cepegatti conquistando il quarto successo stagionale dopo una gara terminata 3-2 in trasferta. Lauditi parte dal primo minuto in campo e sosterà una buona gara, mentre Turtora sarà il titolare dal quarto set in poi al suo posto. In crescendo la prestazione del libero Di Casoli, partito anche lui titolare dall’inizio. Buona prova anche per Carlucci- subentrato nel primo set- e per Di Stefano – in fase di regia.

La partita nei primi due set vede gli ospiti avanti chiudendo 21-25 il primo e 15-25 il secondo set. Nella terza frazione i padroni di casa cambiano modulo di gioco, riuscendo così a mettere in difficoltà i ragazzi di mister Di Cesare che non riescono ad approcciare bene il set e così Cepagatti conquista agevolmente il periodo 25-19. Il quarto set è caratterizzato da un grand equilibrio fra le due compagini avversarie. A gestire meglio la pressione è la squadra di casa, mentre gli ospiti soffrono un po’ troppo il fattore mentale e si innervosiscono, subendo il break finale dei padroni di casa, pareggiando i conti 25-20 e rinviando l’esito finale al quinto set. È proprio nell’ultima frazione che si decide la partita. San Salvo si affida a Di Casoli – in ricezione- e Di Cesare, insieme per sfruttare le abilità difensive di quest’ultimo. Il set inizia ancora una volta con un equilibrio sostanziale (7-8 per il San Salvo) per poi continuare sulla falsa riga di quanto visto in precedenza. Grande agonismo e serie di ‘botta e risposta’ tra le due squadre e a siglare il break vincente è la Bts Group che stavolta è lucida e chiude 12-15 conquistando la vittoria. Quarta vittoria su quattro partite disputate, un primo step davvero positivo per i bianconeri che ora cercheranno di siglare il poker di vittorie la prossima settimana tra le mura casalinghe contro L’Aquila.