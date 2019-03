Il Vasto Marina batte 2-1 l'Acqua&Sapone, conquista la quarta vittoria in campionato e sale a 14 punti in classifica.

La partita. Sfida tra quartultime all’Aragona. Il Vasto Marina, di Pazienza, reduce dal pareggio di Sulmona, riceve l'Acqua&Sapone che nell’ultima ha pareggiato in casa contro il Montorio, per un'importante sfida salvezza. Ospiti in emergenza, il vastese Naccarella deve rinunciare a Marrone squalificato e gli infortunati Pompei, portiere titolare, Bassano, Piccioni, Mimola, Sparvoli. Pazienza deve fare a meno di Cesario, Forte e Monachetti infortunati., Ciccotosto parte titolare, per lui è il debutto in Eccellenza.

I padroni di casa hanno vinto 3 partite su 12, 2 i pareggi, 7 le sconfitte, 7 i gol all’attivo, 21 quelli subiti. Secondo peggior attacco, terza peggior difesa dell’Eccellenza. L’Acqua&Sapone ha vinto 3 partite, 5 pareggiate e 5 perse.

Pronti via e c’è subito un tiro dalla distanza di Cicatiello, D’Orazio mette in angolo. Acqua&Sapone vicina al gol subito dopo con Del Gallo che riceve da calcio d’angolo e manda fuori davanti a Cialdini. All’8’ Vasto Marina in vantaggio, Volpe riceve da Ciccotosto e tira in porta, la palla si insacca alle spalle di D’Orazio. Primo gol in campionato per il centrocampista biancorosso. Al 16’ altra occasione per i vastesi, Cataruozzolo tenta di superare il portiere avversario con un pallonetto, palla fuori. Al 17’ fallo di Del Sole su Kamara, per l’arbitro Scatena è rigore, batte Cataruozzolo che firma il raddoppio e si porta a quota 5 nella classifica cannonieri. Al 36’ gol annullato per fuorigioco a Erasmi dell’Acqua&Sapone, protestano gli ospiti.

In avvio di ripresa l'insidioso diagonale di De Leonardis sfiora il palo alla destra di Cialdini. Al 51’ ancora ospiti pericolosi con Del Gallo che da fuori area centra in pieno la traversa. Al 59’ Vasto Marina in avanti con Cataruozzolo che scambia con Kamara e a tu per tu con D’Onofrio manda di poco fuori, un minuto dopo ancora Cataruozzolo spedisce a lato. All’80’ Di Giacomo A. impegna Cialdini che è attento e neutralizza. Al 93’ accorciano gli ospiti con una sforbiciata di Del Gallo ma subito dopo restano in dieci per l'espulsione di Di Lisio. In seguito sugli sviluppi di una punizione di Del Sole, Di Giacomo ha sui piedi la palla buona per pareggiare ma manda alto. Il Vasto Marina soffre nel finale, ma alla fine conquista i 3 punti e aggancia in classifica la Vastese. Domani pomeriggio replica della sfida odierna nel campionato Juniores d'Elite. Nel prossimo turno il Vasto Marina andrà a giocare a Capistrello che oggi ha battuto a domicilio il Pineto.

Tabellino

Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-1 (2-0)

Reti: 8’ Volpe (Vasto Marina), 18’ Cataruozzolo rigore (Vasto Marina), 93’ Del Gallo (Acqua&Sapone)

Vasto Marina (4-4-2): Cialdini, D’Alessandro, Stigliano, Giuliano, Schettino, Febbraro, Ciccotosto (75’ Santoro), Cicatiello (85’ Persichitti), Cataruozzolo, Volpe (62’ Lupo), Kamara. A disposizione Del Giudice, Napolitano, Nocciolino, Maisto. Allenatore Luigi Pazienza

Acqua&Sapone (4-3-3): D’Orazio, Del Sole, Di Biase. Di Lisio, Buonafortuna, Erasmi, Filippine (92’ D’Alessandro), Di Donato, Del Gallo, Maiorani (65’ Guardiani), De Leonardis (65’ Di Giacomo A.). A disposizione Ingelosante, Fidanza, Alpi, Di Giacomo G. Allenatore Giuseppe Naccarella.

Arbitro: Gabriele Scatena (Avezzano), assistenti: Giovanni Morgante (Avezzano), Davide Stringini (Avezzano)

Ammoniti: Schettino (Vasto Marina), Stigliano (Vasto Marina), Filippone (Acqua&Sapone), Del Gallo (Acqua&Sapone)

Espulso: 94' Di Lisio (Acqua&Sapone) per somma di ammonizioni

I risultati della 13° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Borrello-Alba Adriatica 1-2

Cupello-Avezzano 1-0

Martinsicuro-San Salvo 3-1

Montorio-Francavilla 0-0

Paterno-Sulmona 1-0

Pineto-Capistrello 0-1

Renato Curi Angolana-Vastese 1-1

Torrese-Miglianico 2-3

Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-1

La classifica

Pineto 27

Francavilla 27

Paterno 25

Avezzano 25

San Salvo 25

Martinsicuro 24

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Capistrello 19

Miglianico 16

Montorio 16

Vastese 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Borrello 12

Alba Adriatica 12

Acqua&Sapone 11

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Avezzano-Pineto

Capistrello-Vasto Marina

Francavilla-Cupello

Martinsicuro-Paterno

Miglianico-Borrello

San Salvo-Montorio

Sulmona-Torrese

Vastese-Alba Adriatica