Convincente prova della Vastese Calcio a 5 che, nella 5ª giornata del campionato di serie D batte 10-1 il Casalbordino e cancella così la brutta prestazione della scorsa settimana a Sant’Eusanio. Per la squadra di mister Cieri è uno stop che non cambia gli obiettivi stagionali anche perchè i casalesi la prossima settimana incontreranno il Paglieta, altra formazione che punta alla vittoria del campionato.

La cronaca. Alla Vastese bastano due minuti per trovare la prima rete. È bravo Cocchini, dalla destra ad infilare il portiere avversario per l’1-0. Passa qualche minuto e c’è la reazione degli ospiti, per tre volte al tiro, con Turco (9’, a lato), Moretta (13’, parato) e ancora Moretta, a lato. Allora ci pensa Mileno, al 18’,a trovare la rete del raddoppio con un’azione personale. Ci riprova il Casalbordino, con Molisani che impegna Sputore al 21’, un minuto dopo è ancora Turco a provarci, il portiere vastese para di piede. Si fa rivedere in avanti la Vastese, Galante al 22’ tira alto, poi, al 26’, Barbetta esce su Mileno pericoloso. A tre minuti dalla fine è ancora il numero 23 biancorosso a segnare, per il 3-0 con cui si va al riposo.

Al rientro in campo la partenza del Casalbordino è fulminea, con Turco bravo ad anticipare Sputore e accorciare le distanze. Il Casalbordino sembra poter rientrare in partita, Verini, al 2’, ruba palla e tira senza però essere preciso. È ancora Verini a provarci qualche azione dopo, ancora una volta senza esito. La Vastese però è abile in ripartenza e al 4’ trova la rete del 4-1 sull’asse Scafetta- Cocchini. Passa un minuto e le parti si invertono, Cocchini lancia il capitano che non sbaglia e sigla il 5-1. Gli uomini di mister Cieri non demordono ed impegnano ancora una volta Sputore con le occasioni di Moretta e Molisani. Ma è la Vastese ad andare in gol al 9’ con Ruggiero (6-1), poi con Mileno, che, dopo aver superato due uomini, beffa Barbetta con una conclusione morbida (7-1). Partita ormai chiusa e padroni di casa che sfruttano gli spazi di un Casalbordino mai domo. Al 22’ in contropiede segna Galante (8-1), al 26’ Cocchini (9-1) e al 30’ Spadaccini infila il gol del 10-1 finale.

Vastese C5 - Casalbordino 10-1

Vastese C5: Sputore, Comparozzi, Bozzelli, Mileno, Galante, Romagnoli, Ruggiero, Valentini, Cocchini, Spadaccini, Scafetta. Allenatore: Porfirio

Futsal Casalbordino: Barbetta, Moretti, Cavuto, Ciancio, Di Risio, Molisani, Moretta, Sallese, Spinelli, Travaglini, Turco, Verini. Allenatore: Cieri

Arbitro: Sallese (Vasto)