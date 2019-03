Prima Categoria, girone B. Nell’anticipo di sabato lo Sporting San Salvo centra la terza vittoria stagionale battendo 1-0 allo scadere la Spal Lanciano, in zona play-off, con una rete di Cleo Rossi. Al comando resta il Casalbordino che passa 2-0 sul campo della Casolana con gol di Della Penna (9 reti) e Sputore (5), lo segue il Fresa, staccato di un punto che travolge 4-0 il Paglieta ultimo in classifica con una doppietta di Giacomo Racano, gol di Fabio Delle Donne e del capocannoniere Vasiu che sale a 13 centri. Una vittoria che consente alla squadra di Stella, migliore attacco (25) e difesa (8) del torneo, di occupare la seconda piazza da sola, staccando il Palombaro.

La squadra di mister Giangiordano pareggia 1-1 a Vasto contro l'Incoronata di Mucci, gli ospiti passano in vantaggio al 32' con Pierri, pareggia al 65' Smiles su rigore. La Marcianese si impone 1-0 sullo Scerni, il Monteodorisio crolla 4-1 in casa del Real Montazzoli, per gli ospiti eurogol di Mario Lungo da 40 metri che si insacca sotto l'incrocio. Pareggio a reti involate tra Guastameroli e Trigno Celenza, la squadra di mister Barisano va a corrente alternata. Pareggiano 2-2 Real San Giacomo e Roccaspinalveti, per i padroni di casa segnano l'allenatore-giocatore Salvatore Praino su punizione magistrale e Sabatino, per gli ospiti realizzano Battista e Piccirilli.

I risultati della 9° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casolana-Casalbordino 0-2

Guastameroli-Trigno Celenza 0-0

Incoronata-Palombaro 1-1

Marcianese-Scerni 1-0

Paglieta-Fresa 0-4

Real Montazzoli-Monteodorisio 4-1

Real San Giacomo-Roccaspinalveti 2-2

Sporting San Salvo-Spal Lanciano 1-0

La classifica

Casalbordino 22

Fresa 21

Palombaro 19

Real Montazzoli 18

Marcianese 15

Spal Lanciano 14

Guastameroli 14

Monteodorisio 12

Sporting San Salvo 11

Trigno Celenza 11

Scerni 10

Incoronata 8

Real San Giacomo 8

Roccaspinalveti 8

Casolana 5

Paglieta 4

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Casalbordino-Sporting San Salvo

Fresa-Casolana

Monteodorisio-Gustameroli

Paglieta-Incoronata

Roccaspinalveti-Marcianese

Scerni-Montazzoli

Spal Lanciano-Real San Giacomo

Trigno Celenza-Palombaro

Seconda Categoria, girone G. La capolista Gs Montalfano batte 2-0 il Real Porta Palazzo con le reti di Di Foglio e Marchesani. Pareggiano 1-1 Odorisiana e Gissi con i gol di Stanisci per i locali di mister Benedetti e Argentieri per gli ospiti di mister Cianciosi.

Il San Buono passa 5-2 in trasferta contro il Villa Scorciosa e si conferma seconda forza del campionato. In rete Perrucci, Pardi, Antenucci e doppietta di bomber Suriano che è capocannoniere con 9 reti.

Torna al successo il Real Montalfano di mister Piermattei 1-0 contro il Mario Turdò, segna Lucian Florea. Terzo pareggio stagionale per il Carunchio contro il Fossacesia 90 per 1-1 mentre il Piazzano vince a Castelfrentano 1-0, Mario Tano e New Archi Perano pareggiano 1-1.

I risultati della 9° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Fossacesia 90 1-1

Castelfrentano-Piazzano 0-1

Mario Tano-New Archi Perano 1-1

Odorisiana-Gissi 1-1

Real Montalfano-Mario Turdo 1-0

Real Porta Palazzo-Gs Montalfano 0-2

Villa Scorciosa-San Buono 2-5

La classifica

Gs Montalfano 27

San Buono 20

Gissi 18

Odorisiana 15

Fossacesia 90 15

Real Montalfano 12

Mario Tano 12

New Archi Perano 11

Real Porta Palazzo 10

Mario Turdò 9

Castelfrentano 8

Piazzano 8

Villa Scorciosa 5

Carunchio 3

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Fossacesia 90-Gs Montalfano

Gissi-Castelfrentano

Mario Turdò-Villa Scorciosa

New Archi Perano-Odorisiana

Piazzano-Carunchio

Real Montalfano-Real Porta Palazzo

San Buono-Mario Tano

Terza Categoria Vasto. Va al Vasto Calcio il derby contro lo Sporting Vasto, in gol Mancini e Desiati. Sangiovannese e Lentella approfittano del turno di pausa della capolista Real Carpineto Sinello, vincono e la scavalcano in classifica. La squadra di mister Aquilano si impone 3-1 in casa sui Lupi Marini grazie alle reti di Felice, Di Prospero e un autogol, mentre la compagine del tecnico Bolognese passa 1-0 a Pollutri con un gran gol di Massimo De Ninis.

In alta classifica c'è anche il Casalanguida che vince 4-1 sul campo del Real Liscia che chiude il primo tempo in vantaggio con gol di Nico Di Giacomo, poi nella ripresa realizzano per gli ospiti Giacomo Menna, autore di una doppietta, Michele Di Marco e Franco Menna.

Importante vittoria 2-1 per la Dinamo Roccaspinalveti sulla Virtus Tufillo, in gol Simone Bruno e Martin Suriano, la Dinamo fallisce anche un rigore, per la Virtus segna Samuel Carosella. Vince il Guilmi con lo stesso risultato sul Real Cupello. Per i padroni di casa Nino Catalano su rigore e Loris Tracchia, è il secondo successo consecutivo che li proietta nella parte alta della classifica. Per gli ospiti, di nuovo su rigore, va a segno Kevin Antenucci.

I risultati della 6° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Tufillo 2-1

Guilmi-Real Cupello 2-1

Pollutri-Lentella 0-1

Real Liscia-Casalanguida 1-4

Sangiovannese-Lupi Marini 3-1

Vasto Calcio-Sporting Vasto 2-0

Riposa: Real Carpineto Sinello

La classifica

Sangiovannese 13

Lentella 13

Real Carpineto Sinello 12

Casalanguida 11

Virtus Tufillo 10

Dinamo Roccaspinalveti 8

Vasto Calcio 7

Pollutri 7

Guilmi 7

Real Cupello 5

Sporting Vasto 4

Lupi Marini 4

Real Liscia 0

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Casalanguida-Roccaspinalveti

Lentella-Vasto Calcio

Lupi Marini-Real Liscia

Real Cupello-Sangiovannese

Sporting Vasto-Real Carpineto Sinello

Virtus Tufillo-Pollutri

Riposa: Guilmi