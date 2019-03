I camion distrutti, con i rottami sparsi ovunque sull’asfalto. Una scena orribile, quella che i soccorritori si sono trovati davanti arrivando al km 447 dell’autostrada A14, nella zona di Montevecchio tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord, dove, attorno all’una di notte, è avvenuto lo scontro frontale tra due mezzi pesanti.

Un impatto tremendo, costato la vita ad un autotrasportatore pugliese, Antonio Gentile, di Mola di Bari, che viaggiava verso nord con il suo camion carico di frutta e verdura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dalle forze dell’ordine, un tir che viaggiava in direzione sud, guidato da un cittadino bulgaro, ha invaso completamente la corsia opposta, dopo aver sfondato le barriere di protezione al centro della carreggiata, centrando in pieno il mezzo che andava verso nord. Tra le ipotesi al vaglio della polizia autostradale c'è lo scoppio di uno pneumatico del tir guidato dall'autista bulgaro, che avrebbe quindi provocato lo sbandamento del mezzo. La violenza dell’impatto è intuibile da come erano ridotti i due camion: le motrici accartocciate su se stesse, i pezzi staccatisi dal mezzo pesante sono finiti a diversi metri di distanza, il carico di frutta e verdura volato giù per la scarpata. Qualche minuto dopo l’incidente sono arrivate le squadre di soccorso.

Il camionista bulgaro è stato trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, ma le sue condizioni non sono gravi. Per l'autotrasportatore pugliese non c’è stato niente da fare, la violenza dell’impatto lo ha fatto rimanere schiacciato tra le lamiere della cabina del suo camion. Non è stato semplice procedere al recupero della salma, sfigurata dal tremendo incidente. Ad operare sul luogo dell’incidente c’erano gli uomini della Sottosezione Vasto Sud della polstrada, i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, i sanitari e gli operatori della società Autostrade. L’incidente è avvenuto in un tratto che corre molto vicino alla provinciale 181, con molte auto in transito che si sono fermate lungo la strada ad osservare la tragica scena. A dare supporto sulla rete viaria ordinaria c’erano i carabinieri e la protezione civile di Vasto. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore nel tratto compreso tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord. La corsia meridionale è stata liberata dai mezzi rimasti bloccati dopo l’incidente, mentre in molti sono rimasti incolonnati sulla corsia nord.

In mattinata è stata riaperta al traffico la corsia sud tra i due svincoli di Vasto; nel primo pomeriggio, concluse le operazioni di rimozione dei rottami e di risistemazione del manto stradale, è stata riaperta anche la corsia nord.