Si conclude con la bellissima gara di Controguerra il campionato 2014 del Corrilabruzzo e anche questa volta la Podistica Vasto è presente e protagonista. Sono 12 gli atleti vastesi che domenica 9 novembre hanno corso la 18° edizione della Corsa di San Martino, gara internazionale a cui hanno partecipato ben 3.500 atleti provenienti da tutta la nazione.

La gara si è snodata su un impegnativo tracciato di 15 km, lungo le colline teramane ed ha segnato un nuovo successo per la società, si distinguono Nicolino Catalano, che reduce dalla Maratona di New York ottiene un piazzamento di tutto rispetto, quinto di categoria in 53 minuti.

"Alla gara di Controguerra, ultima tappa del Corrilabruzzo - dichiara Daniele Altieri, presidente della Podistica Vasto - abbiamo voluto partecipare con grande entusiasmo. Ci tengo a sottolineare che la nostra società è cresciuta molto in questo anno e Controguerra ne rappresenta la giusta sintesi: alla gara ha partecipato con successo il piccolo Giuseppe Romagnoli, di 6 anni, figlio del nostro socio Donato, il socio storico Tonino Cianci, che torna a percorrere i 15 km con grande impegno, tre donne, Di Filippo, Falasca e Ruzzi e gli altrettanto meritevoli atleti Antonio Baccalà, Nicola Carosella, Luigi Ciccarone. Sabato sera saremo presenti, conclude, alla manifestazione promossa dall’Atletica Vasto, Correre per Vivere".