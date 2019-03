Dopo un lungo digiuno Roberto Inglese, 23enne attaccante vastese in forza al Carpi, ha realizzato una doppietta in Serie B nella sfida contro il Cittadella finita 5-2.

Assente per infortunio bomber Mbakogu, terzo nella classifica cannonieri con 8 reti, ci ha pensato Inglese, schierato titolare al suo posto, a mettere dentro il terzo e il quarto gol per i suoi nel primo tempo.

Dopo le due reti realizzate nello scorso campionato arrivano altre due marcature per Roberto che si è fatto un bel regalo, visto che mercoledì ha festeggiato il compleanno.

Il Carpi, allenato da Fabrizio Castori, vecchia conoscenza del calcio abruzzese, resta primo in classifica in attesa del Frosinone che giocherà domani e che in caso di vittoria lo raggiungerà al primo posto.

Cresciuto prima nella Pgs e poi nella Virtus Vasto, Inglese, la cui famiglia è originaria di Lucera, ha giocato nelle giovanili del Pescara con Marco Verratti, facendo anche qualche presenza in prima squadra in C1 e B, in seguito è stato acquistato dal Chievo che lo ha girato in prestito al Lumezzane, per tre campionati in C1, e successivamente in B al Carpi, dove è alla sua seconda stagione.

