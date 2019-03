Detenzione illecita di sostanza stupefacente. E' l'accusa formulata nei confronti di A.B. 32enne marocchino residente a Vasto denunciato dalla polizia nell'ambito dei controlli svolti nei giorno scorsi dagli agenti del Commissariato di via Bachelet.

"La pattuglia della squadra volante, nel transitare nei pressi del centro cittadino, ha notato un giovane camminare in modo sospetto, come se temesse di essere seguito", racconta il vice questore Alessandro Di Blasio. "Gli agenti, visto l’atteggiamento del giovane hanno deciso di avvicinarsi ed il medesimo, alla vista dell’autovettura della polizia, per eludere il controllo si è addentrato in una stradina secondaria. Dopo un breve inseguimento gli agenti riuscivano a fermare il giovane mentre cercava di occultare un involucro di plastica di colore bianco dietro il muro di un’abitazione privata.

A questo punto - spiega il dirigente del Commissariato di Vasto - gli operatori effettuavano una perquisizione e rinvenivano l’involucro, che conteneva due panetti di sostanza stupefacente, che veniva recuperata e sequestrata.

La sostanza stupefacente, del peso complessivo di circa 100 grammi, analizzata dalla polizia Scientifica risultava essere del tipo hashish.

Dopo l’accompagnamento in ufficio per le formalità di rito, il giovane di nazionalità marocchina, identificato per A.B., di 32 anni, residente a Vasto già da qualche tempo, non avendo precedenti di polizia a suo carico, veniva deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente".