Tre giorni alla scoperta del gusto abruzzese. È partito ieri il viaggio che coinvolge un team di bloggers e instagramers tra Canosa, Guardiagrele, Chieti, Ortona e San Vito, con un passaggio dal bellissimo punto panoramico di Pennapiedimonte, il Balzolo.

"L'idea è stata lanciata da Antonello Primavera, del B&B Primavera di Canosa Sannita con l'obiettivo di costituire una rete di operatori di settore", spiega Francesca Tammarazio, curatrice dell'iniziativa e partecipante al tour. Le sei viaggiatrici coinvolte avranno la "libertà d’esplorare, di vivere i luoghi scelti per questo viaggio" che, "oltre che ai sapori, passerà attraverso le storie: perché le destinazioni sono le persone, ed è proprio questo il messaggio che vuole esser trasmesso. Avere e dare storie che ne generino delle altre! Non un pacchetto, ma un’esperienza, non un programma ma un percorso. Un filo che legherà Chieti esplorata da indie, Guardiagrele che avrà la voce di Emiliana Dell’Arciprete, penna, testa e cuore di Abruzzo4Foodies.com. Sempre a Guardiagrele ci sarà un incontro con il Prof. Gino Primavera e l’”incontro” con la Pasticceria Emo Lullo e le sue note sise delle monache.

Il novello abruzzese e le caldarroste saranno poi medium dell’atmosfera di novembre in quel di Canosa Sannita. Il mare sarà invece protagonista dell’ultimo giorno: Ortona, sarà meta di passaggio per incontrare Fausto Di Nella e Francesca Rapini, che racconteranno la loro città attraversandola non solo con i loro passi, ma con le parole che geolocalizzeranno le viaggiatrici: non un racconto didascalico, ma la narrazione del proprio luogo".

Non poteva mancare un passaggio sul Trabocco Sasso della Cajana, emblema della costa teatina, per chiudere con CantineAperte e San Martino presso Agriverde di Ortona, ultimo assaggio d’Abruzzo prima di un arrivederci.