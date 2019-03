Tornano i laboratori ludico-scientifici di VastoScienza. Dal 15 novembre al Museo di Palazzo d’Avalos, per due sabati al mese lungo tutto l’inverno gli animatori di VastoScienza organizzano momenti speciali rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni, per vivere con loro la scienza in maniera originale e appassionante.

Sabato 15 novembre – Quanta chimica nella cucina dei d’Avalos!

Farine, riso, grano saraceno, mais e patate, mele e cioccolato. Quante delizie nelle credenze dei marchesi d’Avalos. Ogni alimento racchiude al suo interno tanti fenomeni scientifici. Sei curioso? Allora vieni al museo e scoprirai il significato di parole difficili come antiossidanti, vitamine, carboidrati e proteine. Insieme a noi, usando provette e soluzioni di semplici ingredienti, tutto sarà un gioco di scoperta.

Il Museo ti aspetta per scoprire, giocare... e divertirti con la scienza!

Info e prenotazioni: vastoscienza@libero.it tel.3283812156