C'è anche la chef vastese Simona Ranieri tra i protagonisti del Gluten Free Expo che prende il via oggi presso la Fiera di Rimini. Il Gluten Free Expo, giunto alla sua terza edizione, è il salone internazionale dedicato ai prodotti e all’alimentazione senza glutine, punto di incontro tra aziende, professionisti e pubblico per soddisfare le esigenze di un mercato sempre in crescita.

La chef gluten free sarà impegnata in diversi momenti nella quattro giorni riminese. Sarà presente nello stand dove proporrà ricette ulizzando la linea di marmellate e semi che porta il suo nome, "Simona Ranieri nature", la l'azienda inglese "I love gluten free", insieme a Re- Born, con gallette e prosecco, e Dimensione Carne, con i prodotti senza glutine e lattosio.

Domenica alle 12.30 presenterà il libro scritto insieme alla sommelier Adua Villa, in cui hanno proposto piatti, ovviamente senza glutine, e vini da presentare nelle occasioni di festa. E poi Simona Ranieri sarà protagonista del cooking show di lunedì 17 novembre alle 9.45.

Per Simona Ranieri la passione per la cucina senza glutine è nata come la risposta un'esigenza personale per trasformarsi in un modo per "superare un ostacolo e aprire gli occhi verso un mondo fino a quel momento a me sconosciuto, ad osservarlo da un punto di vista differente, in una nuova prospettiva, e infine raccogliere la sfida, per trasformare quelli che avrebbero potuto essere dei limiti, in punti di forza. Ho voglia di condividere tutto ciò con persone affette da questa intolleranza, e non, di trasmettere la ritrovata gioia del magiare con gusto e con tutti. Il segreto sta nel fatto che i miei piatti sono privi di miscele preconfezionate, eppure facilmente reperibili e non prerogativa esclusiva di marchi e prodotti estremamente costosi. Sono invece ricchi di verdure, pesce, carne, legumi e frutta secca, elaborati in maniera facilmente eseguibile da tutti, anche dai non addetti ai lavori gastronomici".