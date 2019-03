È stata pubblicata lo scorso 5 novembre sul sito Corriere.it, nella sezione Corriere Sociale (buone notizie) la storia dello spiaggiamento e salvataggio dei capodogli sulla spiaggia di Punta Penna. A firmare il "quadro" che riassume la giornata del 12 settembre scorso è la mano di Giancarlo Caligaris, illustratore ligure che lavora in Italia e Spagna. Ci sono i volti del sindaco Lapenna e dell'assessore Marra, con in evidenza i tanti volontari che per ore sono stati in acqua per aiutare i cetacei a riprendere la via del mare.

L'illustrazione in formato originale (clicca qui)