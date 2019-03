Danza e solidarietà si uniscono e danno vita al progetto Salsa Sociale e Solidale, promesso dalla scuola di ballo Rebelde di Vasto. "È rivolto a tutti coloro che hanno avuto esperienze di ballo caraibico che non frequentano più un corso da anni o che dal ballo si sono allontanati - spiega il maestro di ballo Pasquale Venturini -.

Ad un costo accessibile a tutti (20 euro) e quindi sociale si può ricominciare. I ricavi, al netto delle spese per il costo del locale, saranno devoluti all'Associazione Un buco nel tetto per le varie attività solidali verso le case famiglia e la Caritas di Vasto".

Il primo incontro ci sarà domenica 23 novembre alle 18, presso la palestra Dance Art, in piazza della Concordia 37 a Vasto. "Salsa Sociale e Solidale -commentano i promotori- è un modo per riprendere una sana passione e nello stesso tempo fare una buona azione, perchè la solidarietà è possibile in qualsiasi forma".