“Noi e gli alberi insieme per un mondo più bello e pulito". Per i soci del Club Alpino Italiano di Vasto questo non è solo un semplice slogan, rappresenta piuttosto un impegno concreto che ispira ogni attività del sodalizio e, al tempo stesso, costituisce un ideale da perseguire, sempre.

Ebbene questo impegno diventa “visibile” a tutta la cittadinanza domenica 16 novembre. A partire infatti dalle ore 8.30, nell’area verde retrostante la chiesa di San Paolo, e fino all’ora di pranzo, tutti sono invitati a partecipare alla quarta edizione della Giornata ecologica. Un piccolo impegno di ciascuno per un grande risultato di tutti.

Curata dal Cai già dal 2011, anche quest’anno l’area verrà ripulita da erbacce e arricchita di nuove giovani piante per assumere nuovamente un aspetto decisamente più decoroso. L’appuntamento è dunque alle ore 8.30 di domenica 16 nell’area verde retrostante la chiesa di San Paolo “armati” di buona volontà, guanti e utensili personali.

È gradita la conferma della partecipazione recandosi nei locali della sezione del Cai in via delle Cisterne 4, o telefonando ai numeri 0873.610993 e 347.4217181, giovedì 13 e sabato15 dalle 18.30 alle 20.30. In caso di pioggia la giornata sarà rinviata a domenica 22 novembre





Gianni Colonna

Addetto stampa CAI sezione di Vasto

Info: 0873.610993 - 3474217181 giovedì – sabato ore 18.30-20.30.

www.caivasto.it /info@caivasto.it