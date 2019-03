"In una interrogazione urgente ho chiesto al ministro Padoan un ravvedimento operoso sullo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della Carichieti. Il motivo e' semplice: la decisione del Ministero si basa su una relazione ed indicazione della Vigilanza della Banca d'Italia che contiene una cosa non vera. Infatti, risulta agli interroganti che, tra i presupposti alla base del commissariamento, la proposta della Banca d'Italia richiama le anomalie della operatività dell'attuale direttore generale in qualità di amministratore delegato di FlashBank, ente creditizio in precedenza posto in liquidazione coatta". Lo afferma Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, primo firmatario dell'interpellanza rivolta da sette parlamentari pentastellati al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.



"Il direttore generale Sbrolli non ha mai ricoperto alcuna carica ovvero svolta operatività alcuna nella FlashBank. Ecco cosa ho chiesto al ministro Padoan: quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere, anche in via di autotutela amministrativa, per evitare gli imminenti ricorsi dei soggetti legittimati ad accertare la regolarità della proposta della Banca d'Italia e,quindi, del decreto di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo adottato, atteso che alla base del provvedimento e della procedura di amministrazione straordinaria della Banca d'Italia sia stato posto un fatto inesistente, da cui conseguirebbe la chiara invalidità dell'atto del ministro".