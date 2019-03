Scontro tra due auto nell'area della rotonda di piazza Verdi. Una Lancia Lybra, guidata da A.C., 34 anni, è finita contro la Fiat 550 guidata da una ragazza nel tratto iniziale di corso Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la Lancia avrebbe imboccato contromano il tratto di strada diviso dallo spartitraffico che immette nella rotatoria. La conducente della Fiat, che procedeva in direzione centro storico, vedendosi arrivare improvvisamente contro l'altra auto, ha provato ad evitare l'impatto ma ciò non è stato possibile. La Lybra, dopo aver colpito la 500, è poi finita contro il marciapiede.

Per il conducente della Lancia, che dai segni sul parabrezza della sua auto dovrebbe aver battuto anche la testa, è stato disposto il trasferimento al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale, che hanno regolato la viabilità, con l'ingresso in corso Garibaldi chiuso per diversi minuti, ed effetuato i rilievi del sinistro.