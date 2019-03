E' fissata per oggi alle 13, dinanzi al gup del Tribunale di Vasto, l'udienza di convalida dell'arresto dei due ladri fermati dalla polizia autostradale sull'A14, in territorio di Torino di Sangro.

Ieri gli agenti della polizia autostradale di Vasto sud hanno fermato i due pugliesi, che stavano tornando a Vieste (Foggia) al termine della trasferta nelle Marche, dove avevano rubato attrezzature e 65 litri d'olio da un'officina. Anche l'auto su cui viaggiavano risulta rubata.

Arrestati dagli agenti del sostituto commissario Rocco D'Alessandro, i due indagati oggi compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida del provvedimento restrittivo e l'eventuale processo per direttissima.