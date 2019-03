Si chiama Kahuê Sampaio Da Fonseca Rodrigues, il 32enne attaccante brasiliano che da martedì si allena con la Vastese. Il giocatore, arrivato in città ieri mattina, verrà valutato in questi giorni da mister Precali ed in seguito la società deciderà se tesserarlo.

Prima punta, per lui varie esperienze nei campionati di Brasile (Iraty, Flamengo-Sp, Santo Andrè, Batatais, Tricordiano), Svizzera (Fc Bulle) e Cina (Shatin). Non ha mai giocato in Italia, sarebbe la prima esperienza nel nostro Paese. Il limite potrebbe essere proprio questo, non avendo mai giocato in Italia i tempi per il tesseramento sarebbero lunghissimi, come per l'argentino Castello e la Vastese non può permettersi di aspettare ancora.

Qualche settimana fa il brasiliano ha svolto un periodo di prova con il Mantova, che milita in Lega Pro, senza però trovare l'accordo per motivi personali.

Su YouTube un canale con i video dedicati al giocatore. Clicca qui per vederlo.