"Vi chiediamo vivamente di intervenire prima che, con l'arrivo dell'inverno, la situazione precipiti ulteriormente e accadano incidenti". E' quanto scrive Marcello Dassori, presidente di Assovasto, l'associazione che raggruppa gli imprenditori del Vastese, in una lettera rivolta ai presidenti di Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Provincia di Chieti, Mario Pupillo, Arap (agenzia regionale per le attività produttive), Tiziano Petrucci, e al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, chiedendo "una pronta risposta da parte di quegli stessi Enti, che invece sono molto solerti e operosi quando si tratta di istituire tasse, canoni e imposte varie per la mnutenzione e sicurezza delle strade".

La lettera - "Circa un anno fa (comunicazione del 16 dicembre 2013) abbiamo segnalato la pericolosità della strada che collega la statale 16 con il posto di Vasto nei pressi della rotatoria che porta ai diversi capannoni industriali.

Ad oggi non è stato fatto nessun intervento adeguato di manutenzione e lo stato del manto stradale è al limite della praticabilità.

Sotto il peso dei numerosi tir che percorrono il tratto per raggiunger eil porto e a seguito delle precipitazioni atmosferiche, il manto stradale sta cedendo e le numerose buche apertesi costituiscono un grave pericolo per coloro che la percorrono.

Vi chiediamo vivamente di intervenire prima che, con l'arrivo dell'inverno, la situazione precipiti ulteriormente e accadano incideenti.

Per una più generale manutenzione delle aree industriali chiediamo una propnta risposta da parte di quegli stessi Enti (Regione, Provincia, Comune, Arap) che invece sono molto solerti quando si tratta di istituire tasse, canoni e imposte varie per la manutenzione e la sicurezza delle strade.

Lo stato di abbandono e inefficienza delle aree industriali del Vastese sono un pessimo biglietto da visita e il degrado ragigunto scoraggia anche i pochi imprenditori con la volontà di effettuare ancora investimenti".