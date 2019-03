La notizia della disdetta dell'affitto da parte della Asl per i locali della scuola infermieri di Vasto ha creato certamente apprensione in ambiente sanitario, tanto che sin da subito ci si è attivati per cercare una soluzione. "Sono stata informata dalla direzione medica - dice Maria Amato, parlamentare vastese - di questo nuovo indirizzo. La posizione della Asl è chiara, perchè per la spending review non può mantenere servizi in luoghi dove paga l'affitto. Ma questo non vuol dire che Vasto perderà la scuola. Ho avuto un colloquio con il Rettore dell'Università D'Annunzio, Carmine Di Ilio, il quale ha dato la sua disponibilità a mantenere la scuola a Vasto. Chiaramente - aggiunge la Amato - servono dei locali con certe caratteristiche e per questo ho interessato il sindaco di Vasto Lapenna, affinchè il Comune si impegni per trovare una soluzione alla situazione. Il sindaco ha dato la sua totale disponibilità".

A breve ci sarà un incontro a cui parteciperanno il manager della Asl Zavattaro, il rettore Di Ilio, il sindaco Lapenna e la professoressa Cacchio, responsabile della scuola infermieri. "I tempi per risolvere positivamente la vicenda ci sono - spiega la Amato - perchè la scadenza è fissata al 2016. Tutte le parti in causa hanno mostrato attenzione e volontà per far restare questo importante corso a Vasto".