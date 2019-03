Dieci anni fa, furono i futuri tenenti a redigere e proporre al Comune di Vasto il regolamento della polizia municipale, fatto per tutelare i loro stessi interessi. A lanciare la bordata contro il centrodestra non è un esponente della maggioranza di centrosinistra, ma è Antonio Santini, generale in congedo dell'esercito, ex comandante della polizia municipale.

Una breve esperienza la sua: pochi mesi tra il 2004 e il 2005. Poi gettò la spugna. Nel 2006 si candidò alla carica di consigliere comunale con la lista civica Forte per Vasto, ma non fu eletto.

A distanza di un decennio ha scritto questa lettera aperta, pubblicata da noivastesi, il blog di Nicola D'Adamo.

"Quando ho preso visione per la prima volta l’organico e il regolamento della Polizia Municipale - racconta Santini - mi sono chiesto chi erano quei Dirigenti che li avevano prodotti e chi erano i responsabili amministrativi che li avevano avallati. Successivamente ho appurato che erano stati dei giovani (allora) agenti della Polizia Municipale (i futuri Tenenti) che con intelligenza avevano capito la disponibilità e l’incompetenza degli interlocutori e si erano proposti per la redazione dei citati documenti, successivamente approvati, che, ovviamente, salvaguardavano i loro interessi.

Da Dirigente del Settore proposi di rivedere sia le tabelle organiche che il regolamento, in quanto ritenevo che tutti i problemi in ambito polizia municipale derivavano da questi documenti, la mia proposta fu ignorata da tutti.

Ora il consigliere Giangiacomo rivendica la validità di quella scelta fatta a suo tempo (era assessore al personale), in risposta alle (giuste) osservazioni del dott. D’Alessandro. Ricordo all’avv. Giangiacomo che a novembre del 2004 gli effettivi alla Polizia Municipale erano: Comandante; 13 Tenenti; 1 sottufficiale ; 13 agenti, di fatto 14 responsabili del coordinamento e controllo e 13 agenti operatori da coordinare e controllare (il regolamento non prevede che i Ten. siano impiegabili quali operatori, quando lo fanno è per gentile concessione). Ritengo che ogni persona di buon senso, specialmente se amministra la cosa pubblica, non recluta ufficiali (da personale assunto da poco tempo) che saranno controllori e coordinatori di se stessi. Per quanto riguarda la reperibilità segnalai nel 2005, nell’ambito delle mie funzioni di dirigente del settore, l’incongruenza alla giunta Pietrocola (assieme ad altre incongruenze) senza ricevere, come sempre, alcuna risposta (ho segnalato, a suo tempo per via informale e a titolo collaborativo, gli stessi problemi al neo sindaco Lapenna, mi fa piacere che li abbia presi in considerazione dopo circa 8 anni). A tal proposito voglio riportare la chiusura della mia lettera al Sindaco dott. Pietrocola con la quale confermavo le mie dimissioni e riepilogavo quanto avevo individuato e segnalato durante il mio breve periodo quale Dirigente del 3° settore: Non ho rimpianti per dover interrompere anzitempo il mio rapporto con l’amministrazione comunale, a combattere contro muri di gomma si perde tempo e dignità e non è mio costume percepire uno stipendio (soldi dei cittadini) senza poter dare un rendimento adeguato, invece una grande delusione per le persone che governano e amministrano questa città. L’avvocato Giangiacomo faceva parte della giunta.

Egregio avvocato Giangiacomo, ritengo che Lei non abbia titoli per impartire lezioni. Lei, assieme ad altri, ha fallito come amministratore, schiacciante vittoria del centrosinistra dopo la giunta Pietrocola, e come politico concorrendo alla dissoluzione del centrodestra a Vasto".