La Vastese batte il Vasto Marina e sale al terzo posto, il Cupello vince in casa contro la D'Annunzio Marina e resta al secondo posto ma da solo. Il San Salvo perde in trasferta a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone.

Vastese-Vasto Marina 1-0. Tutti vogliono vincere, ne viene fuori una partita combattuta, il Vasto Marina prende una traversa e due pali e chiude in 8, vengono infatti espulsi Di Biase, Canosa e D'Alessandro. La Vastese ha le sue occasioni e all'88' realizza il rigore che vale la vittoria con Bonuso.

Mister Di Martino deve fare a meno dei giocatori impiegati domenica in prima squadra, come Mascolo, Salcuni e l'infortunato D'Adamo, in compenso c'è Balzano che era squalificato in Eccellenza. Baiocco invece non può schierare Monachetti e Donato Forte infortunati. In campo un ex per parte: Piccinini tra i padroni di casa, Fabrizio negli ospiti.

Nel primo tempo non succede molto, la prima occasione della partita capita al 10' sui piedi di Piccinini che defilato sulla destra manda fuori dal lato opposto, al 15' il Vasto Marina colpisce la traversa con Persichitti e al 19' una punizione dalla sinistra di Fabrizio attraversa tutta l'area avversaria senza che nessuno dei suoi compagni intervenga.

Nella ripresa al 51' D'Ottavio, lanciato a rete da D'Alessandro, colpisce il palo esterno, al 56' gli ospiti restano con un uomo in meno, Di Biase stende con un calcio D'Angelo, rosso diretto per lui. Tra i due qualche scintilla di troppo da inizio gara. L'avversario resta a terra e deve essere sostituito, al suo posto entra Adriani, ma nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Baiocco continua a giocarsela.

Al 58' Piccinini impegna Canosa che para egregiamente, all'83' Falcitelli davanti al portiere avversario non coglie l'attimo. All'84' Marchesani batte di sinistro una punizione a giro perfetta, Lafshai para, sulla respinta arriva Cozzolino che calcia a botta sicura, Doan chiude in scivolata. Passano due minuti e Piccinini in velocità entra palla al piede nell'area avversaria, Canosa lo stende, l'arbitro Ursini di Pescara concede il rigore, che è netto, ed espelle l'estremo difensore, sul dischetto va Bonuso che realizza il vantaggio superando Di Chiacchio entrato per Di Battista. Nei minuti conclusivi palo di Cozzolino e altra espulsione, questa volta per il capitano D'Alessandro per un fallo di reazione.

Nel prossimo turno la Vastese andrà a fare visita alla Renato Curi Angolana capolista e il Vasto Marina riceverà l'Acqua&Sapone, proprio come accadrà la domenica per entrambe le prime squadre.

Tabellino

Vastese-Vasto Marina 1-0 (0-0)

Rete: 88' Bonuso rigore (Vastese)

Vastese: Lafsahi, Tricase, Ciancaglini, Balzano, Marinelli, Doan, Piccinini, D'Ambrosio, Marchioli (79' Falcitelli), Bonuso, D'Angelo (57' Adriani). A disposizione Vecchio, Marchesani E., Cinalli, Del Borrello. Allenatore Nicola Di Martino

Vasto Marina: Canosa, D'Alessandro, Di Battista (87' Di Chiacchio), Labrozzi (63' Ciccotosto), Nocciolino, Di Biase, Carulli (46' Forte G.), Santoro, D'Ottavio, Fabrizio (60' Marchesani M.), Persichitti (81' Cozzolino). A disposizione Ciccarone, Ratta. Allenatore Massimo Baiocco

Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)

Espulsi: 56' Di Biase (Vasto Marina), 86' Canosa (Vasto Marina), 90' D'Alessandro (Vasto Marina)

Cupello-D'Annunzio Marina 2-1. Prosegue la marcia del Cupello nei piani alti della classifica. I rossoblu, secondi alle spalle della Renato Curi Angolana, vanno in vantaggio con Di Rienzo, subiscono il pareggio ospite e nel finale conquistano la vittoria con un eurogol del niño Giuseppe Luciano. Lunedì prossimo impegno esterno contro Il Delfino Flacco Porto.

Acqua&Sapone-San Salvo 4-2. I biancazzurri di mister Di Nardo vengono battuti in trasferta. In rete Sessa e Larivera. Nel prossimo turno i sansalvesi ospiteranno il Francavilla.

I risultati della 7° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Acqua&Sapone-San Salvo 4-2

Cupello-D'Annunzio Marina 2-1

Francavilla-Il Delfino Flacco Porto 0-0

Miglianico-River Casale 2-2

Renato Curi Angolana-Spal Lanciano 1-0

Sant'Anna-Folgore Sambuceto 1-3

Vastese-Vasto Marina 1-0

La classifica

Renato Curi Angolana 19

Cupello 15

River Casale 13

Vastese 13

Folgore Sambuceto 11

Vasto Marina 10

Spal Lanciano 10

Francavilla 9

Il Delfino Flacco Porto 7

San Salvo 7

Miglianico 7

Sant'Anna 6

Acqua&Sapone 6

D'Annunzio Marina 5



Il prossimo turno, lunedì 17 novembre, ore 15.00

D'Annunzio Marina-Sant'Anna

Il Delfino Flacco Porto-Cupello

Renato Curi Angolana-Vastese

River Casale-Folgore Sambuceto

San Salvo-Francavilla

Spal Lanciano-Miglianico

Vasto Marina-Acqua&Sapone