Una bella e soleggiata mattinata autunnale, tanti bambini, insegnanti, nonni, genitori, canti inerenti agli alberi e alla stagione: questo è stato lo scenario dell’esperienza vissuta nel giardino della Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” per svolgere la tradizionale Festa dell'albero, ormai giunta alla settima edizione.

Hanno partecipato alla manifestazione la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” prof.ssa Maria Pia Di Carlo e, a sorpresa, la neo-dirigente, nonché ex insegnante del plesso, dott.ssa Concetta Delle Donne. Durante il mese di ottobre nonni e genitori hanno preparato il giardino provvedendo a: tagliare l’erba, pulire lo spazio esterno, preparare il terreno e acquistare piantine per predisporre l’orto autunnale. Insieme ai bambini hanno messo a dimora: nella zona orto finocchi, cicoria, cavoli e lattuga e nella zona fiori ciclamini e altre piantine fiorite.

Dopo l’ulivo, il melograno, il mandarino, l’arancio, il limone, il melo, quest’anno il giardino si è arricchito con la piantumazione del giuggiolo, gentilmente donato da nonno D’Adamo, nonché da due rampicanti: la passiflora e il gelsomino. Il rispetto dell’ambiente, la sua valorizzazione e salvaguardia chiamano la scuola ad avere un ruolo attivo nella formazione dei futuri cittadini. Oltre a sottolineare il valore degli alberi per il nostro pianeta, questa festa, per la Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”, ha un valore aggiunto: in modo simbolico rappresenta l’accoglienza dei piccoli che hanno iniziato quest’anno la frequenza e il commiato dei grandi che concludono il percorso; infatti sono loro che provvedono ogni anno alla piantumazione dell’albero lasciando traccia del loro passaggio.

Anche la Dirigente Dott.ssa Concetta Delle Donne ha voluto lasciare un segno, donando un pino come traccia del suo percorso nel plesso. La festa si è conclusa con la degustazione di una sana merenda gentilmente offerta dalla “Centro coop”, la cooperativa che gestisce la refezione scolastica. I bambini e le insegnanti ringraziano vivamente tutti coloro che con la loro disponibilità e fattiva collaborazione hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.







Ins. Michela Murazzo

Referente di plesso – Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”

Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”