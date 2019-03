Altre due tartarughe trovate morte sulla spiaggia di Vasto Marina. Le due carcasse si sono spiaggiate, portate dalla marea, a qualche decina di metri l'una dall'altra, nella zona di spiaggia a nord del pontile. A notarle sono stati questa mattina alcuni cittadini, che hanno segnalato l'accaduto alla Polizia Municipale, che ha inviato una pattuglia sul posto in attesa dei medici del servizio veterinario della Asl, che hanno poi dato il via libera per la rimozione dei due animali.

Sono sempre molte le tartarughe che vengono trovate prive di vita sulla costa vastese. Diverse le cause che ne provocano la morte. A volte finiscono impigliate nelle reti da pesca, in molti altri casi muiono dopo aver ingerito rifiuti presenti in mare.