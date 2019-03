Torna in libertà uno dei tre arrestati per l'aggressione a colpi d'ascia avvenuta il 3 giugno in via del Giglio a Vasto.

Revocati i domiciliari cui era sottoposto Marco Maranca, 33 anni, uno dei tre arrestati il 6 giugno dalla polizia, che aveva esaminato le immagini registrate dalle telecamere installate all'interno del locale. Il 20 giugno a tutti e tre erano stati concessi i domiciliari. Ora il 33enne è tornato libero "perché si sono attenuate le esigenze cautelari", afferma l'avvocato difensore, Arnaldo Tascione.

La magistratura vastese ha disposto la riunificazione in un unico processo sia dell'episodio di via del Giglio, sia della precedente aggressione a colpi di pistola, avvenuta l'8 aprile in via del Porto.

L'udienza è fissata per il 2 dicembre dinanzi al Tribunale collegiale, composto dal presidente, Italo Radoccia, e dai giudici a latere, Stefania Izzi e Michelina Iannetta. La pubblica accusa è rappresentata dal pm Giancarlo Ciani.