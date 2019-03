Sesta giornata di campionato e trasferta difficile per la Bcc Vasto Basket ‘traghettata’ al Pala Mangano - chiuso al pubblico - contro la Nuova Aquila Palermo, formazione con una sola sconfitta e seconda in classifica insieme all’Amatori Pescara. Dopo una partita intensa e con continui ribaltamenti nel risultato, vincono i palermitani 75-72.

La partita. La palla a due si alza alle 18:00 in punto ed il match ha inizio. Con Mirone infortunato è Di Tizio a prendere il ruolo di pivot, mentre Durini torna a partire in quintetto tra le file vastesi. Primi minuti della partita caratterizzati da un parziale di 8-0 a favore dei padroni di casa, grazie alle triple di Merletto, Gottini e al canestro di quest’ultimo dai due punti. Vasto si sblocca con Dipierro ma Giovanotto riporta sul più otto i suoi (10-2). A quattro minuti dalla fine del primo periodo, Gottini trova i due punti ed i palermitani sono bravi nel reparto difensivo con i vastesi che non riescono a trovare soluzioni facili in attacco. A segnare il secondo canestro dei biancorossi è Di Tizio, ma lo svantaggio è ancora di otto punti (12-4). Poi è Lagioia a far esultare i suoi, segnando e subendo canestro, ma il tiro libero viene fallito (12-6). Timeout richiesto da coach Marletta. Antonelli a due minuti dalla fine del periodo trova i due punti, ma successivamente si fa fischiare un fallo tecnico e Dipierro in luneta fa 1 su 2. Il primo quarto termina a favore dei casalinghi 17-11 dopo il canestro dai due punti di Durini e l’infrazione di passi di Giovanotto.

Il secondo periodo si apre con sei punti consecutivi della Nuova Aquila Palermo firmati dalle triple di Dragna prima e Merletto dopo, mentre i vastesi vanno a canestro dopo un minuto e venti grazie alla tripla di Lagioia (20-14). Al terzo minuto della seconda frazione i biancorossi si portano sul meno due (23-21) grazie all’assist di Cordici per Durini che realizza dai due punti. Il sorpasso vastese arriva grazie alle due triple di Lagioia che infuocano la retina e portano sul 25-27 il risultato. I due tiri liberi di Dragna in lunetta riportano avanti Palermo (29-27) ma ancora una volta Lagioia dalle sue parti realizza il più uno Vasto (30-29). Ai due tiri liberi messi a segno da Antonini, risponde Cozzoli con Palermo a meno uno (33-32). Si va alla pausa lunga dopo l’assist di Antonini per i due punti di Durini e il tabellone segna Bcc Vasto basket avanti 31-34.

Entrambe le formazioni tornano sul parquet e dopo tre minuti i vastesi si portano sul più cinque con la tripla di Durini (37-42), seguito da Lagioia infallibile dai tre punti e completamente in ritmo diversamente dal match della settimana scorsa (37-45). Ancora avanti Vasto alla metà del periodo con il canestro che vale due di Durini (41-47). Torna l’equilibrio sul match con la tripla di Cozzoli (47-47) e poi Palermo si porta sul più 2 grazie al canestro di Giovanotto. Vantaggio casalingo che diventa più quattro con i due tiri liberi realizzati da Tagliareni a due minuti dalla fine del periodo. Coach Di Salvatore chiama timeout. Dal break esce bene Durini che trova il canestro del 54-49. Il terzo quarto si conclude con i padroni di casa avanti 54-52. Ultima frazione di gioco al Pala Mangano con i vastesi che siglano il pareggio grazie al 2 su 2 in lunetta di Vincenzo Dipierro (54-54). Parità anche dopo tre minuti mentre successivamente Giovanotto dai tre punti realizza il +5 Palermo (61-56).Diminuisce le distanze ancora dai tre punti Lagioia (61-59) che poi si ripete l’azione dopo con la settima tripla della sua partita. La Bcc Vasto basket è avanti di uno a quattro minuti dal termine (61-62). Si ribalta la situazione tre possessi dopo, quando i tiri liberi di Gottini riportano Palermo sopra di uno (65-64) e poi sopra di due con la tripla dello stesso Gottini (68-66). Nel finale i biancorossi sono sotto di tre quando Di Salvatore chiama timeout a cinquanta secondi dalla fine (73-70). Lagioia subisce fallo e in lunetta è freddo e li segna entrambi (72-73) e Palermo chiede timeout. Dalla pausa ne esce rinvigorita la squadra di casa con Cozzoli che trova i due punti servito da Marzo, mentre dall’altra parte Lagioia ha in mano la palla del pareggio, ma stavolta la dea bendata gli rema contro e la palla del pareggio non entra. Poi tenta l’impresa finale Durini sempre dall’arco dei tre punti, ma il ferro gli dice di no Finisce 75-72 la partita con un finale fotocopia della partita scorsa. Una buona prestazione dei vastesi contro una buona squadra, ma zero punti portati a casa e malgrado l’ottima serata per Durini e Lagioia.

Tabellini

Nuova Aquila Palermo: Marzo, Cozzoli 13, Antonelli 13, Gottini 16, Tagliareni 4, Merletto 12, Rizzitiello , Giovagnatto 9, Dragna, Caronna. Coach Paolo Marletta

Bcc Vasto Basket: Dipierro 5, Antonini 2, Di Tizio 7, Ierbs, Durini 29, Martelli 2, Cordici 2, Lagioia 25. Coach: Sandro Di Salvatore