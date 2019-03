C'è anche il giovanissimo tennista Jacopo Mancini, tesserato per la Promo Tennis Vasto, tra i ragazzi convocati dallo staff Tecnico Regionale dalla FIT Abruzzo per il 1° Raduno Tecnico stagionale presso il Centro Periferico di Allenamento Abruzzo/Molise del Circolo Tennis Pescara. Mancini, classe 2005, è uno dei talenti in erba del tennis vastese. A curare la sua crescita sono il maestro Nicola Troiano e il preparatore Marco La Verghetta, sotto l'attenta guida del maestro nazionale Pino D'Alessandro.

Nell'arco di poche settimane è la seconda grande soddisfazione per lo staff della scuola Promo Tennis, che già lo scorso 26 ottobre ha visto la convocazione di Anna Tambelli e Dennis Fantini all'evento regionale "Abruzzo Day", che i 10 migliori under 10 delle province abruzzesi alla presenza del coordinatore del settore tecnico nazionale under 12, Nicola Fantone.