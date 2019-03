Prima Categoria, girone B. Nell’anticipo di sabato il Monteodorisio pareggia 1-1 in casa contro la Marcianese, sotto di un gol i biancoverdi di Ascatigno pareggiano con Colombaro. Lo Scerni di mister Silvino Ottaviano, allenatore-giocatore, si aggiudica il derby contro il Real San Giacomo. A segno per i rossoblu Giacomucci nel primo tempo, raddoppia Di Matteo nella ripresa, nel recupero accorcia Antonino. La capolista Casalbordino travolge 5-1 nel testacoda di giornata il Paglieta ultimo. In evidenza Loris Della Penna, autore di due assist e due gol, che lo portano a 8 in classifica marcatori alle spalle di Vasiu con 12. In rete per i giallorossi anche Lombardozzi, al secondo sigillo consecutivo, Sputore e Marrocco.

Il Fresa batte l'Incoronata 3-1 e resta al secondo posto, in gol Smiles su rigore per i vastesi che si portano in vantaggio, in seguito i padroni di casa falliscono un rigore con Vasiu. Nella ripresa, pareggia Di Santo, poi Vasiu, deviazione decisiva di un difensore con palla che si insacca all'incrocio, e Racano. La squadra di Mucci è ora in zona play-out. In seconda posizione, in compagnia dei ragazzi di mister Stella, c'è il Palombaro di Giangiordano che supera 4-2 il Guastameroli. Passo falso della Spal Lanciano che non va oltre il 2-2 in casa contro la Casolana che con questo punto sale al penultimo posto.

Importante vittoria del Trigno Celenza contro il quotato Real Montazzoli, che era imbattuto, per 2-1, vantaggio di Donato Di Pardo, pareggio ospite e gol vittoria del nuovo acquisto Luca Barisano. Tra Roccaspinalveti e Sporting San Salvo è 0-0.

I risultati della 8° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Paglieta 5-1

Fresa-Incoronata 3-1

Monteodorisio-Marcianese 1-1

Palombaro-Guastameroli 4-2

Roccaspinalveti-Sporting San Salvo 0-0

Scerni-Real San Giacomo 2-1

Spal Lanciano-Casolana 2-2

Trigno Celenza-Real Montazzoli 2-1

La classifica

Casalbordino 19

Fresa 18

Palombaro 18

Real Montazzoli 15

Spal Lanciano 14

Guastameroli 13

Marcianese 12

Monteodorisio 12

Trigno Celenza 10

Scerni 10

Sporting San Salvo 8

Incoronata 7

Real San Giacomo 7

Roccaspinalveti 7

Casolana 5

Paglieta 4

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Casolana-Casalbordino

Guastameroli-Trigno Celenza

Incoronata-Palombaro

Marcianese-Scerni

Paglieta-Fresa

Real Montazzoli-Monteodorisio

Real San Giacomo-Roccaspinalveti

Sporting San Salvo-Spal Lanciano



Seconda Categoria, girone G. Con un tennistico 6-0 il Gs Montalfano travolge il Carunchio nel testacoda giocato sabato. Vanno in gol i difensori Sabatini e Vetta, poi Ferrazzo, D'Aiello e doppietta di Travaglini. Un risultato che porta a +7 il vantaggio sulla coppia delle inseguitrici formata da San Buono e Gissi.

Vince l’Odorisiana 2-1 a Piazzano con una doppietta di Gentile che arriva così a 5 reti. Il Gissi, terza forza del campionato, rifila il poker interno al Mario Tano, segnano Fitti, autore di una doppietta, Argentieri e Menna, per gli ospiti accorcia Lannutti a inizio ripresa. Pareggiano 1-1 Fossacesia 90 e Castelfrentano.

Torna al successo il Real Porta Palazzo di mister Budano sul campo del Mario Turdò, in rete Ascione e Conte, importante boccata d'ossigeno per i gialloneri che distanziano la zona play-out. Il New Archi Perano rifila un secco 3-0 al Villa Scorciosa penultimo, mentre il Real Montalfano rallenta la corsa del San Buono costringendolo al pareggio, in gol Marcianelli, per la compagine di Piermattei realizza Graziano Tartaglia. La squadra di mister Maurizio Ianniello viene così agganciata al secondo posto dal Gissi.

I risultati della 8° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Fossacesia 90-Castelfrentano 1-1

Gissi-Mario Tano 4-1

Mario Turdò-Real Porta Palazzo 0-2

Gs Montalfano-Carunchio 6-0

New Archi Perano-Villa Scorciosa 3-0

Piazzano-Odorisiana 1-2

San Buono-Real Montalfano 1-1

La classifica

Gs Montalfano 24

San Buono 17

Gissi 17

Odorisiana 14

Fossacesia 90 14

Mario Tano 11

New Archi Perano 10

Real Porta Palazzo 10

Real Montalfano 9

Mario Turdò 9

Castelfrentano 8



Villa Scorciosa 5

Piazzano 5

Carunchio 2

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Carunchio-Fossacesia 90

Castelfrentano-Piazzano

Mario Tano-New Archi Perano

Odorisiana-Gissi

Real Montalfano-Mario Turdo

Real Porta Palazzo-Gs Montalfano

Villa Scorciosa-San Buono

Terza Categoria Vasto. La Sangiovannese pareggia 1-1 a Casalanguida, per i padroni di casa realizza Andrea Mancini su assist su punizione di Antonio Del Vecchio. Ne approfitta il Real Carpineto Sinello di mister Zocaro che batte 2-0 il Vasto Calcio con le firme di Sambrotta e D'Addario ed è la nuova capolista solitaria del girone.

Al secondo posto ci sono anche altre due squadra, il Lentella che si è imposta 2-0 sulla Dinamo Roccaspinalveti con Di Ninni e Marcucci, e la Virtus Tufillo che ha superato 3-1 il Real Liscia sempre ultimo e a secco di punti. Per i locali vanno a segno Berardini, Carlitti e Carosella, per gli ospiti, che colpiscono anche un legno, Marchione.

Prima vittoria della stagione per il Guilmi che, dopo tre ko consecutivi, passa 3-1 a Torino di Sangro contro i Lupi Marini con doppietta di Perrucci e Loris Tracchia nel finale. Il Pollutri passa 0-3 sul campo dello Sporting Vasto, con i gol di Di Biase, Pallotta e Cieri, nel finale palo di Giustino, tra i vastesi espulso Pachioli. Ha riposato il Real Cupello.

I risultati della 5° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Casalanguida-Sangiovannese 1-1

Lentella-Dinamo Roccaspinalveti 2-0

Lupi Marini-Guilmi 1-3

Real Carpineto Sinello-Vasto Calcio 2-0

Sporting Vasto-Pollutri 0-3

Virtus Tufillo-Real Liscia 3-1

Riposa: Real Cupello

La classifica

Real Carpineto Sinello 12

Sangiovannese 10

Lentella 10

Virtus Tufillo 10

Casalanguida 8

Pollutri 7

Dinamo Roccaspinalveti 5

Real Cupello 5

Vasto Calcio 4

Lupi Marini 4

Guilmi 4

Sporting Vasto 4

Real Liscia 0

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Tufillo

Guilmi-Real Cupello

Pollutri-Lentella

Real Liscia-Casalanguida

Sangiovannese-Lupi Marini

Vasto Calcio-Sporting Vasto

Riposa: Real Carpineto Sinello