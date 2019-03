Gli Amici del Basket San Salvo ospitano in casa il Magic Chieti Basket e al termine dei quattro quarti ad uscire con i due punti in tasca è la formazione nero verde. Nonostante l’ottima partita dei ragazzi di coach Linda Ialacci, il risultato finale (66-73) ha premiato gli ospiti, con meno falli a carico ed una panchina più lunga. Nel finale è mancato l’apporto di Pappacena, Borromeo e Tenisci, fuori per cinque falli.

La partita. Alzata la palla a due, la partita nei primi minuti è caratterizzata da un sostanziale equilibrio e a tre minuti dalla fine del primo periodo Chieti è avanti di sole due lunghezze (14-12) grazie ai due punti di Italiano. Successivamente è D’Alessandro ad essere più attento in difesa, rubando palla e andando in contropiede. Gli ultimi punti della prima frazione sono firmati da Pappacena e i casalinghi sono avanti(19-15). Secondo periodo e secondo capitolo del match che si apre con un fantastico assist di D’Alessandro ‘dietro schiena’ per Di Falco che non sbaglia. Pronta la risposta di Tenisci che penetra e realizza senza paura ( 21-17). Dopo tre minuti da inizio periodo, Di Falco realizza i due tiri liberi del pareggio (21-21). Successivamente sono ancora gli ospiti a trovare i due punti con Italiano che si fa tutto il campo e appoggia per i due punti alzando la parabola. Lo segue il suo compagno Di Biase in arresto e tiro in transizione. Coach Linda chiama a rapporto i suoi e dal timeout esce bene Pappacena che trova la tripla del meno uno (24-25). San Salvo difende a zona, ma Di Falco è bravo a giocare negli spazi e a costruirsi un tiro dai tre punti che entra(26-31). Così Celenza si carica sulle spalle i compagni e spalle a canestro realizza in semigancio (28-31). Gli ospiti capiscono che i bianco blu sono in partita e hanno voglia di vendere cara la pelle, così coach Bonvecchio invita i suoi ad alzare la difesa con un pressing a tutto campo. Ma è ancora una volta Celenza a farsi trovare pronto, stavolta dai tre punti (31-33). Dopo qualche minuti di panca, torna in campo Biasone il quale trova subito il canestro attaccando con decisione fino in fondo (33-35). Il sorpasso sansalvese arriva dalle mani di Borromeo e vale tre punti (36-35). Ottimo momento per i casalinghi. Paga bene l’asse Desiati-Borromeo in contropiede: prima a segnare è il numero sette, mentre successivamente accade l’inverso e Desiati appoggia per il più cinque (40-35) e la sirena manda tutti negli spogliatoi per la pausa lunga.

Il terzo quarto si apre con l’inventiva di Borromeo che trova libero Pasquini sotto canestro e lo serve con un dietro schiena da manuale. Più tardi è Pappacena a dare spettacolo con un fantastico no look per Bisone che realizza e porta la sua squadra sul più dieci, massimo vantaggio casalingo. Il terzo quarto vede i bianco blu giocare magistralmente e grazie ai canestri di Pappacena e Borromeo, il periodo termina 52-49 per San Salvo. Ultimo atto del match che vede entrambe le squadre difendere a zona e ad avere maggiore freschezza in attacco è il Chieti che con Vedilei agguanta il pareggio (56-56). Finisce la partita di Borromeo, fuori per cinque falli. D’Alessandro si carica i nero verdi sulle spalle e realizza due triple consecutive e fondamentali (56-63). San Salvo risponde con l’assist di Desiati per Biasone che realizza, subisce fallo e in lunetta non fallisce (59-63). Pasquini legge bene gli spazi contro la zona due –tre chietina e serve il compagno Biasone per i due punti. I minuti passano e l’inerzia diventa a favore degli ospiti: Italiano realizza subendo fallo dai tre punti e segna anche il tiro libero aggiuntivo. Successivamente si ripete nuovamente con una tripla che è quasi una coltellata per gli Amici del Basket sotto di undici a due minuti dalla fine e senza Pappacena, uscito anche lui per cinque falli così come Borromeo e Tenisci in precedenza. Quasi inutile la tripla finale di Desiati, perché il match termina 66-73. Sicuramente non si può cancellare quanto di buono fatto dai padroni di casa i quali sono riusciti a tenere testa ad un buona formazione. Per quasi tutta la partita Celenza e compagni sono riusciti a mettere in difficoltà la compagine chietina ma poi, complice l’assenza per cinque falli di tre giocatori e la panchina più corta rispetto agli avversari, i sansalvesi si sono dovuti arrendere anche se comunque applauditi dal pubblico presente.

Amici Del Basket San Salvo - Magic Basket Chieti 66-73

Amici Del Basket San Salvo: Pappacena 16, Biasone 15, Borromeo 15, Celenza 7, Di Blasio 6, Pasquini 2, Desiati, Tenisci 5. All. Ialacci

Magic Basket Chieti: D'Alessandro 12, Nasuti , Di Falco 18, Scotti , Di Biase 9, Italiano 24, Del Grosso, Di Matteo , Pacchioli , Alba 2, Vedilei 5, Salvatore 3. All. Bonvecchio

Parziali: 19-15, 21-20, 12-14, 14-24