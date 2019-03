Solo uno straordinario Valentino Rossi ha negato ad Andrea Iannone la gioia della prima pole position in MotoGp. Nelle qualifiche del gran premio di Valencia Iannone sembra aver dimenticato i guai fisici delle ultime settimane e, durante la Q2, la fase decisiva, gira davvero molto forte. La prima posizione sembrava ormai sua fino a quando il suo amico Rossi, con un giro super, non gli ha soffiato la pole. Il Dottore ha girato in 1'30.843, Iannone si era fermato appena un decimo sotto, 1'30.975. A completare la prima fila, nel gran premio di Valencia, ci sarà Dani Pedrosa, davnti a Lorenzo, Marquez e Pol Espargaro.

Nei box Iannone ha ricevuto la visita di Barbara Berlusconi, amministratore delegato del Milan, con cui ha presentato un casco rossonero con tanto di stemma del Milan, squadra di cui Andrea è tifoso (e che quando può segue a San Siro). "Spero di portare fortuna alla mia squadra", ha dichiarato il pilota vastese dopo le prove.

Per Iannone questa ottima prestazione in qualifica è una sorta di colpo di spugna sulle difficoltà patite nell'ultimo periodo che gli sono costate un ritiro e una non partecipazione alla gara. Domani, nell'ultimo gran premio della stagione 2014, potrà inseguire il suo primo podio nella classe regina. Non sarà semplice, visti i dolori al braccio che dopo qualche giro in pista iniziano a farsi sentire. Ma Ian29 stringerà i denti anche perchè sarebbe certamente un bel saluto al team Energy Pramac, con cui ha disputato le sue due prime stagioni in MotoGp e un bel biglietto da visita per presentarsi al team ufficiale Ducati che lo vedrà protagonista insieme a Dovizioso nel 2015.

La griglia di partenza: Rossi, Iannone, Pedrosa, Lorenzo, Marquez, P.Espargaro, Smith, Crutchlow, Dovizioso, Bradl, A.Espargaro, Pirro, Bautista, Redding, Hernandez, Hayden, Barbera, Aoyama, De Angelis, De Puniet, Petrucci, Laverty, Abraham, Parkes, Di Meglio