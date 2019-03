Mancherà Gabriele Mirone nella BCC Vasto Basket che domenica sera giocherà in casa della Nuova Aquila Palermo nella sesta giornata del campionato di serie B. Il centro biancorosso nel derby contro l'Amatori Pescara ha rimediato una distorsione alla caviglia e per tutta la settimana si è allenato a parte e sottoposto a sedute di fisioterapia. L'obiettivo è quello di essere pronto per la sfida di domenica 16 contro Il Globo Isernia, formazione che attualmente occupa il fondo della classifica ferma a quota 0.

Per la BCC Vasto Basket quella di Palermo sarà una trasferta complicata, con un lungo viaggio e la novità assoluta di giocare in un palazzetto senza pubblico. Infatti il PalaMangano, impianto della Nuova Aquila, è stato dichiarato inagibile dalla Commissione Comunale e solo una deroga della Fip ha consentito i siciliani di giocare lì la partita contro i biancorossi ma a porte chiuse. Poi dovrannno vedere il da farsi, con il presidente che ha addirittura ventilato l'ipotesi di ritirare la squadra dal campionato se dovesse presentarsi la necessità di andare a cercare un altro impianto.

Problemi di campo a parte, Palermo è una squadra costruita per lottare al vertice del girone D, in questo avvio di campionato, dopo aver perso all'esordio a Bisceglie, ha infilato una serie di 4 vittorie consecutive che punterà ad allungare contro i vastesi. Per Ierbs e compagni sarà una partita difficile, con la consapevolezza che a volte i pronostici possono essere disattesi da quello che dice il campo. Per gli uomini di coach Di Salvatore l'inizio di campionato è stato durissimo, con una sola vittoria in 5 partite. Più di qualche pensiero è già rivolto alla sfida casalinga con Isernia, partita in cui la vittoria sarà quasi un obbligo per poter muovere la classifica e iniziare a macinare punti verso l'obiettivo salvezza.

La 6ª giornata

Il Globo Isernia - Amatori Pescara

BCC Agropoli - Duesse Martina Franca

Nuova Aquila Palermo - BCC Vasto Basket

Soavegel Francavilla - Planet Catanzaro

Ambrosia Bisceglie - Geofarma Mola

Nuova Pall. Monteroni - S.Michele Maddaloni

Casa Euro Taranto - Romano Group Venafro

La classifica: 10 BCC Agropoli, Ambrosia Bisceglie; 8 Nuova Aquila Palermo, Amatori Pescara; 6 Planet Catanzaro, Duesse Martina Franca; 4 Nuova Pall. Monteroni, Geofarma Mola, Casa Euro Taranto, S.Michele Maddaloni; 2 Romano Group Venafro, BCC Vasto Basket, Soavegel Francavilla; 0 Il Globo Isernia.