La Federazione Italiana Tennis - Comitato Regionale Abruzzo e Molise - ha convocato un'atleta del Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”.

Si tratta della giovanissima Federica Tilli, espressione della scuola tennis. L'atleta prenderà parte, unitamente ed in collaborazione con il Maestro Federale Danilo Licitra, al raduno n.1 - Centro di Aggregazione Provinciale – Provincia di Chieti c/o CT Lanciano che si terrà il 9 novembre. Grande soddisfazione ed orgoglio per il circolo presieduto da Giovanni Luisi.

"Questo è un meritato riconoscimento -si legge nel comunicato del circolo - a tutti gli sforzi che il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” ha profuso in questi ultimi anni, concentrando la maggior parte dei propri obiettivi alla valorizzazione della Scuola Tennis. La crescita di una comunità come questa associazione non scaturisce da strategie occasionali ma da una programmazione attenta e oculata. L'educazione sportiva, il comportamento sportivo ed il rispetto degli altri sono principi fondamentali che alimentano sempre più la crescita dei ns. ragazzi. L'aggregazione di tutte le componenti del Circolo Tennis Vasto è il presupposto affinchè i ns. ragazzi crescano in un ambiente sano ed educativo. Non è importante per gli adulti saper o meno giocare, ma l'importante sono i valori che si trasmettono. Per il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” non è importante vincere un torneo riservato a giocatori di una certa età, ma vedere crescere la Scuola Tennis con riconoscimenti come questa convocazione.

Per la città di Vasto deve essere vanto ed orgoglio essere rappresentata in tale occasione, e per noi maggiormente aver contribuito in maniera tangibile alla valorizzazione delle potenzialità che esistono nel nostro territorio sociale: “bisogna avere solo pazienza nel farle emergere”.

Un augurio profondo del Circolo Tennis Vasto e di tutte le componenti sociali di Vasto alla giovanissima Federica, che possa maggiormente arricchirsi di valori che abbiamo contribuito in parte a trasmettere".