Lo sguardo di Fabio Mr.Ketra Clemente mentre posa con il riconoscimento ricevuto da Sony Music Italy la dice lunga sulla sua felicità. Il disco di Rocco Hunt, cantante salernitano esploso al Festival di Sanremo, 'A verità, ha raggiunto il traguardo del disco d'oro (25mila copie vendute) già nella scorsa primavera, così la casa discografica ha deciso di premiare gli artisti che hanno contribuito con il loro lavoro a dare corpo ai successi di Rocco Hunt. E tra questi c'è proprio Mr.Ketra, autore insieme a Takagi della musica di Nu juorno buono, brano portato da RH al Festival di Sanremo e del singolo successivo Vieni con me. Il tutto a pochi giorni dall'uscita di 'A verità 2.0, un repack del disco. E il singolo che promuoverà questo album, Ho scelto me, vede ancora Mr.Ketra e Takagi come autori della musica.

"Sono contentissimo - commenta Fabio Clemente - e spero che questo sia solo un punto di partenza. Per me è coronare tanti anni di sacrifici e di gavetta, è dare un senso a tutti questi anni investiti nella musica". Certo, quando il progetto con Rocco Hunt ha iniziato a prendere forma "non pensavo si potessero raggiungere tali traguardi. Credo non lo pensasse nessuno. Per questo è ancora più bello". Il percorso del rapper campano, che canta la sua terra, con le sue bellezze e i suoi problemi, è in continua ascesa. "E' vicina anche la soglia del disco di platino, speriamo continui così", dice Clemente.

Per il 28enne vastese il 2014 sarà un anno da ricordare. I successi con Rocco Hunt, le grandi soddisfazione con il suo gruppo storico, i Boom da Bash, e le sigle firmate per Mtv. "Dedico questo premio alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato, al mio gruppo Boom da bash, che ha sempre creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso".