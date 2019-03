La BCC San Gabriele va a caccia della quarta consecutiva in stagione che, complice la sfida tra Pallavolo Teatina e Bper Lanciano, potrebbe consentirle un ulteriore allungo in testa alla classifica del girone A di serie C regionale. È stato un inizio di stagione davvero positivo per Mariani e compagne, capaci di conquistare la vittoria nelle prime 3 uscite stagionali, due fuori casa. Solo un punto perso per strada a causa dei due set concessi al Sambuceto (in caso di successo per 3-2 la squadra vincitrice conquista 2 punti in classifica mentre quella sconfitta ne guadagna 1).

Domenica la sfida con l'Italiangas Termoli per un derby abruzzese-molisano tutto da vivere. Le termolesi sono ancora a secco di vittorie e domenica scorsa hanno conquistato il loro primo punto in classifica. Inevitabile, quindi, che arriveranno alla palestra di via Silvio Pellico con la voglia di battere delle rivali storiche come le vastesi in una sfida che si annuncia di alto livello agonistico.

Diverse le ex nelle due formazioni. Nella BCC San Gabriele c'è Alessandra Mascitelli, rientrata a Vasto dopo la vittoriosa stagione in D con Termoli. Mentre nella squadra molisana ci sono Roberta Mileno (cresciuta nel vivaio della San Gabriele), Laura Antinoro e la termolese Silvia Campofredano, a Vasto l'anno della B2. Per loro sicuramente un motivo in più per far bene in questo derby abruzzese-molisano.

I coach Marcovecchio e Checchia stanno preparando al meglio la sfida di domenica sera, sperando che le giocatrici in campo riescano a mantenere alta la concentrazione durante tutte le fasi del match. Troppe volte, anche in questo avvio di stagione, cali di concentrazioni ed errori banali hanno rischiato di compromettere il grande lavoro svolto in campo. L'appuntamento è per domenica sera alle 18, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele. Le ragazze vastesi confidano nel supporto del pubblico che ha dimostrato, nel precampionato e nella prima uscita ufficiale stagionale, di seguire con passione ed entusiasmo le loro imprese sportive.

La 4ª giornata

Costruzioni Papa Altino - Nuova Pall. Campobasso

BCC San Gabriele - Italiangas Termoli

Virtus Orsogna - Sambuco Volley

Bper Lanciano - Pallavolo Teatina

La classifica: 8 BCC San Gabriele; 7 Pallavolo Teatina; 6 Bper Lanciano; 5 Virtus Orsogna, Nuova Pall. Campobasso; 4 Sambuco Volley; 1 Itagliangas Termoli; 0 Costruzioni Papa Altino.