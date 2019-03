Finalmente arriva anche a Vasto l’innovazione nel settore immobiliare. A portarla è Remax, l’immobiliare numero uno al mondo. E’ presente in 97 Paesi e ha un sito internet tradotto in 32 lingue. E’ il numero uno al mondo per dimensioni e vendite, con oltre 100mila agenti. Per tutte le informazioni, si può consultare il sito www.remax.it.

Remax a Vasto - Dal giugno 2013 Remax è presente a Vasto, lungo il centralissimo corso Garibaldi, al numero civico 121.

“Dopo 23 anni nel settore immobiliare, 7 agenzie aperte nel franchising italiano più importante – spiega Luigi Cangianiello, il broker titolare - adesso abbiamo lanciato il nuovo progetto Remax secondo il modello dello studio associato, per cui cerchiamo nuovi agenti per realizzare la compagnia numero uno della città, di cui faranno parte i migliori agenti che hanno voglia di superare i propri standard professionali e personali, per erogare ai Clienti servizi altamente qualificati, per gestire con la massima attenzione una delle cose di maggior valore della propria vita… la casa, trattandola con il muscolo più importante… il cuore!”.

Le opportunità - Apriamo le porte a nuovi agenti da inserire nella nostra struttura, con la finalità di realizzare una grande agenzia. L’obiettivo è arrivare, nel tempo, a un organico di 10 agenti. Per tutte le informazioni sull’agenzia di Vasto, basta consultare il sito internet www.remax.it/imperial.

La nostra è un’iniziativa di reclutamento, nella formula dello studio associato, svolta da Remax su tutto il territorio nazionale. In questo senso, andiamo contro corrente: in un periodo di crisi economica e di contrazione del mercato immobiliare, Remax cresce e offre possibilità di lavoro: una grande opportunità di migliorare la qualità della tua vita.

Non ci rivolgiamo a fasce di età predeterminate. Ci rivolgiamo a lavoratori autonomi, non solo ad Agenti Immobiliari con esperienza, ma anche a giovani professionisti quali Architetti, Ingegneri, Geometri, Agenti Assicurativi ed Agenti di Commercio, a persone che abbiano determinazione, voglia di crescere e di investire su stessi per il proprio miglioramento professionale e personale.

Se sei interessato, puoi inviare il tuo curriculum entro il 21 novembre a questo indirizzo e-mail: imperial@remax.it.

