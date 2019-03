Dalla prossima settimana i cittadini potranno rivolgersi alle sedi vaccinali della Asl Lanciano Vasto Chieti per partecipare alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, rivolta gratuitamente agli over 65 anni e alle persone che rientrano nelle altre categorie a rischio di complicanze qualora contraggano l’influenza.

Il Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) della Asl, diretto dal dottor Nicola Di Marco, ha acquistato 64mila dosi di vaccino antinfluenzale, distribuito alle sedi aziendali nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai quali potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini. L’anno scorso in provincia di Chieti aderì alla campagna il 59% della popolazione compresa nelle categorie a rischio, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è ora superare il 60% delle adesioni. La prima a partire con le vaccinazioni sarà, lunedì 10 novembre 2014, la sede vaccinale di Vasto (via Michetti 86).

La vaccinazione è gratuita per le persone di età pari o superiore a 65 anni; bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. La Asl invita a vaccinarsi anche i medici, il personale sanitario di assistenza, i familiari e le persone comunque vicine ai soggetti ad alto rischio, nonché gli addetti alle Forze di polizia e i Vigili del fuoco.

Sul sito Internet della Asl Lanciano Vasto Chieti (www.asl2abruzzo.it) è disponibile il calendario aggiornato dei turni di apertura delle sedi vaccinali, con giorni, orari, numeri telefonici. Per tutti è consigliata la prenotazione.

Calendario e sedi vaccinazioni

Le sedi, i recapiti e gli orari dei centri di vaccinazione della Asl sono i seguenti

- Atessa (dal 12/11/2014): piazza Garibaldi, telefono 0872.864295 - Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00;

- Casoli (dal 13/11/2014): via del Campo sportivo, telefono 0872.989252 - Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00;

- Casalbordino (dal 13/11/2014): via Portanuova (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.900598 - Giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

- Castiglione Messer Marino (dal 14/11/2014): Via Alcide De Gasperi 1 (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.978440 - Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00;

- Chieti (dall’11/11/2014): via Valignani (Vecchio Ospedale), telefono 0871.345196 - Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

- Francavilla al Mare (dall’11/11/2014): Piazza San Franco (sede distaccata del distretto sanitario), telefono 085.4917895 - Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

- Gissi (dall’11/11/2014): Via Italia 1 (distretto sanitario), telefono 0873.947312 - Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

- Guardiagrele (dall’11/11/2014): Siesp - Via Anello (ospedale “Santissima Immacolata”), 0871.899308 - Lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30;

- Lanciano (dall’11/11/2014): largo don Minzoni (distretto sanitario), telefono 0872.706966 - Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00;

- Orsogna (dal 19/11/2014): Via G. Magno (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.867063 - Orario ordinario sede vaccinale;

- Ortona (dal 13/11/2014): piazza San Francesco 1 (distretto sanitario), telefono 085.9173226 - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

- San Giovanni Teatino (dal 17/11/2014): Via Cavour (sede erogativa distrettuale), telefono 085.4461324 - Lunedì dalle 15.00 alle 18.00;

- San Salvo (dal 12/11/2014): Viale Alcide De Gasperi (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.5449215 / 0873.5449213 - Mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

- Tollo (dal 12/11/2014): Via Principessa di Piemonte (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.969099 - Orario ordinario sede vaccinale;

- Vasto (dal 10/11/2014): via Michetti 86 (distretto sanitario), telefono 0873.308740 / 0873.308733 - Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

- Villa Santa Maria (dal 14/11/2014): via Roma 32 (distretto sanitario), telefono 0872.944308 - Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.