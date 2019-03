Momenti di apprensione in corso Mazzini poco dopo le 13 quando un'anziana è stata investita ed è caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando via Catania, traversa che si immette in corso Mazzini quando, per cause al vaglio della Polizia Municipale, c'è stato l'impatto contro la Renault Scenic, guidata da un uomo, che stava riprendendo la marcia proprio per immettersi nella via principale. L'anziana è finita a terra dolorante, richiamando l'attenzione delle persone che si trovavano in zona, alcuni commercianti e dei passanti.

Sul posto è arrivata la pattuglia della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi dell'incidente, per capire come siano andate le cose. La donna, dopo essere stata soccorsa dai presenti sul posto, è stata presa in cura dal personale dell'ambulanza della Croce Rossa ed è poi stata trasportata al San Pio da Pietrelcina. Le sue condizioni non sono gravi.