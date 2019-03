È stato chiuso al traffico questa mattina il tratto di autostrada A14 tra i caselli di Vasto Sud e Termoli in direzione sud per permettere i rilievi sul luogo dove è avvenuto l'incidente in cui è morta a 32 anni Donatella De Blasio, autotrasportatrice di Fasano (Brindisi).

Ai fini dell'accertamento della verità e delle responsabilità riguardanti il drammatico episodio avvenuto il 13 marzo scorso, il pm del Tribunale di Larino, Luca Venturi, ha incaricato il perito infortunistico vastese Stefano Moretti (che si è avvalso della collaborazione di Antonio Barone), insieme a un altro consulente tecnico, Angelo Russo. Periti di parte, anche loro presenti al sopralluogo gli ingegneri Gianluca Ciofani, Fabio Grattagliano e Teodoro De Marco.

È stato impiegato anche un drone, manovrato dal tecnico Anselmo Di Rito, per riprendere l'area dall'alto e ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto lo scorso 13 marzo attorno alle 3.40 sulla carreggiata sud dell'autostrada adriatica, in territorio di Montenero di Bisaccia. Donatella De Blasio viaggiava sul sedile passeggero del tir del quale era coautista quando, a causa di un tamponamento, la giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è caduta sull'asfalto. In quel momento, sopraggiungeva un altro camion, che ha investito la 32enne. Per Donatella, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud hanno eseguito le indagini. Il sopralluogo aiuterà la magistratura a chiarire dinamica e responsabilità del tragico episodio.