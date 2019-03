Nona giornata di campionato per la All Games San Salvo C5 e trasferta difficilissima sul campo della capolista Audax Hatria c5 per i ragazzi di mister Lanza che, privi di Della Penna e Ninni, disputano la partita più deludente della stagione contro un avversario sicuramente di tutt’altra categoria, anche se se questo è un fattore che non può essere una scusante per una prova così opaca dal punto di vista caratteriale per i biancazzurri. In realtà c’è ben poco da raccontare, la partita dei sansalvesi dura all’incirca un quarto d’ora. Al 4’ Di Bello porta addirittura in vantaggio i suoi grazie ad un tocco sottomisura dopo un calcio d’angolo battuto dalla destra. I sansalvesi difendono il vantaggio discretamente e senza grossi rischi per circa 10’ e poi tra il 15’ ed il 20’ subiscono la rimonta dei padroni di casa a causa di due errori difensivi abbastanza velleitari. Il 2 a 1 è un durissimo colpo per capitan D’Alonzo ed i suoi che spariscono completamente dal campo e vengono travolti e tramortiti dall’aggressività e la velocità degli avversari e soccombono sotto i colpi di Amelii ed i suoi che chiudono la gara già nel primo tempo con il risultato di 6 a 1 e ne fanno altri 2 ad inizio ripresa chiudendo definitivamente la gara sull’8 a 1. Da registrare solo l’espulsione di Tumini a metà ripresa.

Nulla è compromesso e questo lo si sapeva già, perdere su un campo come quello di Atri non è di certo grave per patron Di Ghionno e la sua squadra, quello che lascia un po' perplessi e darà lavoro a mister Lanza in questa settimana è l’atteggiamento dei suoi, scesi in campo solo nei primi 10’ dove, a dire il vero, si sono solo difesi ed hanno trovato il vantaggio grazie all’unica occasione creata. "Sono poche le scusanti - commentano in casa biancazzurra- per aver giocato con tutto questo timore reverenziale al cospetto di una squadra fortissima ma a cui bisogna dar filo da torcere proprio sull’atteggiamento e l’agonismo". I sansalvesi dovranno esser bravi a voltare subito pagina e pensare già alla partita di sabato prossimo in casa, dove arriverà un Cus Teramum disperatamente a caccia di punti salvezza e di certo venderà cara la pelle per ottenerli. Appuntamento a sabato dunque, per riprendere quel cammino comunque molto positivo per il San Salvo che, davanti al proprio pubblico ha fatto vedere le cose migliori in questa stagione.

La 9ª giornata

Atletico Silvi - Es Chieti C5 3-2

CUS Teramum - Il Bignè Futsal Avezzano 0-3

Civitella Sicurezza Pro - Readl Dem C5 6-6

Gymnasium Audax Hatria - All Games San Salvo 8-1

Maco L'Aquila - F.lli Cambise C5 0-5

Minerva C5 - Celtic Chieti 1-7

Real Raiano C5 - Sagittario 8-0

Tollo 2008 - Atletico Lanciano 9-4

La classifica

21 Gymnasium Audax Hatria; 20 F.lli Cambise C5; 19 Real Dem C5; 18 Civitella Sicurezza Pro, Celtic Chieti; 16 Il Bignè Futsal Avezzano; 14 All Games San Salvo; 13 Minerva 13; 12 Atletico Lanciano, Atletico Silvi; 10 Real Raiano C5; 8 Es Chieti C5; 7 Maco L'Aquila; 6 Sagittario; 5 Tollo 2008; 3 CUS Teramum